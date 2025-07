Los surferos se quedan en Salinas de cámper y playa: "Si te gusta este deporte, una caravana te cambia la vida"

El clásico prototipo de surfero que se veía en los dibujos animados o en las películas siempre tenía dos elementos indispensables: su tabla y una furgoneta o caravana para dormir. Las acampadas y este deporte siempre estuvieron muy ligadas, y el entorno del recinto del "Salinas Longboard Festival" es un claro ejemplo de que esas prácticas siguen de la mano a día de hoy.

La tecnología avanzó a pasos agigantados y lo que antes eran furgonetas, ahora son casas totalmente equipadas con ruedas. "Si te gusta el surf, una caravana te cambia la vida. Puedes dormir cerca de la arena y elegir la playa en la que quieres surfear cada día sin estar atado a un alojamiento tradicional", aseguró Daniel Laguna, vecino de Granada.

Ibo Espinoza, a los mandos de su furgoneta "vintage", mientras su amigo Juan Carlos Sales posa en el exterior del vehículo. / Mario Canteli

El Longboard es un reclamo y cada año atrae a más gente. "Llevamos viniendo desde hace años al festival, nos encanta el recinto. La verdad que impresiona ver cómo evolucionó en el tiempo que lleva en funcionamiento", confesó Laguna. Sobre los aspectos competitivos, Alberto Navío, profesor de surf, aseguró que "el nivel es altísimo, ayer hicieron sufrir a un campeón de España para pasar a semifinales. La implementación del ETL (una prueba de la Federación Europea) atrae grandes talentos y es un gran acierto".

Daniel Laguna, junto a su hijo Martín, en la puerta de su caravana. / Mario Canteli

Aquellos que visitan anualmente el festival esperaban tener una explanada para dormir, pero no se pudo completar la obra y tienen que buscarse un sitio en Salinas. "Entiendo que la gente local que vive todo el año también necesita su espacio para aparcar en las zonas más cercanas a sus casas y sus edificios, por eso yo prefiero alejarme", explicó Navío, implicado con el respeto a los vecinos.

Alberto Navío preparándose en su furgón antes de acercarse a la playa para empezar las clases con los alumnos de la escuela de surf en la que trabaja. / Mario Canteli

Para muchos el camping se ha convertido en un estilo de vida. Por ejemplo, Ibo Espinoza no sabe muy bien qué contestar cuando le preguntan de dónde viene. "Con el teletrabajo la verdad es que me puedo permitir viajar bastante, al final esto me da mucha flexibilidad y libertad", dijo Espinoza. Todo el mundo no se lo puede permitir, ya sea por condiciones económicas o por su vida laboral. "Es un desembolso importante, yo empecé preparando el coche y vi que me gustaba. No tiene las mismas comodidades, pero eso no tiene por qué ser una desventaja", añadió repasando su experiencia.