"Altan", la irreductible banda celta, triunfa en el Intercéltico de Avilés y reivindica: "El asturiano debería ser oficial"

Si el folk celta tuviese sus "The Beatles", esos serían, sin lugar a dudas, "Altan". El grupo irlandés fue el primero en lograr, a mediados de los 90 del siglo pasado, que lo que hasta entonces era un género minoritario e hiperlocal diese la vuelta al mundo. La banda liderada por Mairéad Ní Mhaonaigh lleva girando por el globo desde entonces, y ayer hicieron parada en el Festival Intercéltico de Avilés. "Nos encanta España, la sidra y la comida", afirmaban antes de subirse al escenario de la plaza de Pedro Menéndez.

"Altan" saltó a la fama universal en 1994, cuando firmaron un contrato con la discográfica Virgin, la del excéntrico magnate Richard Branson. "Todos nos decían que no cantásemos en gaélico, que en Estados Unidos nadie nos entendería, pero nosotros dijimos que no, que queríamos cantar en nuestra lengua... y eso fue lo que, precisamente, gustó a Virgin, nuestra sinceridad", recuerda Ní Mhaonaigh, de una carrera que les ha llevado a tocar en escenarios tan prestigiosos como el Hollywood Bowl, el Carnegie Hall o la Ópera de Sidney. "Al buen whisky no se le puede poner refresco, y nosotros somos un muy buen whisky", bromea la artista, que ayer celebraba su 66 cumpleaños.

Precisamente, tanto Ní Mhaonaigh, como Ciarán Curran y Clare Friel, otros dos de los integrantes de la banda que en la mañana de ayer disfrutaban del Intercéltico en Avilés, dan especial importancia al uso de la lengua autóctona, en su caso el gaélico. "Tenemos que proteger nuestras lenguas. Cuando una lengua muere, lo hace también la memoria, la forma de vida de un pueblo... La Unión Europa debería proteger las lenguas en peligro", coinciden, antes de afirmar, con contundencia y al unísono: "El asturiano debería ser oficial y la juventud debe aprenderlo".

También defienden los irlandeses la importancia de preservar la cultura celta. "Aunque tengamos idiomas diferentes, la música y la cultura unen más a los pueblos celtas que cualquier cosa", defienden: "Irlanda, Isla de Man, Cornualles, Bregaña, Galicia, Asturias... En todos hay melodías que son muy similares, y también instrumentos, como las gaitas, que aunque con variaciones, también son muy parecidas", argumenta la líder del grupo.

En este sentido, los músicos coinciden en destacar la importancia de festivales como el Intercéltico. "En este tipo de citas podemos compartir con otras bandas y también ayudan a promocionar esta cultura. Y, además, a nosotros nos encanta participar en festivales", defienden.

Los de "Altan" llegaron a Avilés el viernes. En sus primeras horas en la ciudad disfrutaron de un paseo por el casco histórico y también de la gastronomía asturiana. "Cuando viajamos nos encanta probar la comida típica y la bebida", afirma Friel. "Muchas veces no recordamos los escenarios donde tocamos, pero sí los restaurantes", bromea Ní Mhaonaigh que, aunque reconoce que prefiere el vino, también disfrutó con la sidra asturiana: "Está muy buena".

Hoy será la jornada de clausura del Intercéltico. A las 12.30 horas abrirá el mercado celta y la zona de restauración y a las 13.00 habrá un pasacalles a cargo de la banda "Oliver de Clisson" bretona, que partirá de La Cámara. Por la tarde, a las 19.00, se celebrará el gran desfile de países celtas, desde La Cámara a Pedro Menéndez, donde a las 19.30 tendrá lugar la ceremonia de cierre de esta vigésimo octava edición del certamen.

Las gaitas y los tambores llegan a Corvera

Las gaitas y los tambores llegan a Corvera

La programación del Intercéltico de Avilés también se expande a otros puntos de la comarca. Miembros de los grupos participantes disfrutaron ayer de una visita al museo de los pueblos celtas de Corvera, tras la que efectuaron un pasacalles por Las Vegas. Al mediodía ofrecieron una muestra de folclore celta en el anfiteatro del parque Europa, y por la tarde repitieron el pase en Trasona. En estas actividades participaron miembros de las agrupaciones "Oliver de Clisson", de la Bretaña francesa, "Jordan Academy Irish Dance", de Irlanda, y de la Banda de Gaites de Corvera. En las imágenes, el pasacalles por Las Vegas, ayer.