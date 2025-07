El Avilés gana con el calendario "desasimétrico": 17.800 kilómetros de viajes, pero 2.000 menos

"¿Qué pinta un Sanluqueño–Sabadell?", "¡Solidaridad con el chófer del Algeciras!", "¡Pues na, los aragoneses, a Andalucía y tan panchos!", "Viendo el mapa, Madrid ya tiene su muro, como Berlín!"… El gracejo popular se puso las botas al instante de que los dos bloques de Primera Federación salieran del horno. Sea cual sea la decisión, siempre habrá espacio para la polémica, así que mejor tomárselo con ironía.

Esta vez, la Federación Española lo tuvo más fácil para justificar la distribución de grupos del nivel 3, ya que surgió de la votación de los propios clubes, pero hay que tener en cuenta que los 40 participantes decidieron a partir de las dos únicas propuestas fiscalizadas por la Comisión de Presidentes Territoriales. Al final, la elegida no sigue la senda de las tres últimas temporadas, que fueron la Este-Oeste (2022-2023) y la Norte-Sur (2023-2024, 2024-2025), sino que tiende a la del primer año de la categoría (2021-2022), una mixtura que trata de partir la Península en incompleta diagonal.

En el caso particular del Real Avilés Industrial, la distribución vencedora le supone un ahorro de algo más de 2.000 kilómetros, pues evitará los viajes a Aragón (2) y Cataluña (3) a cambio de los cinco, más leves, a Madrid (1), Extremadura (2) y Castilla La Mancha (2). Apartando al Tenerife de la batalla sobre el asfalto, por mucho que en la isla apelen a la equivalente vuelta y media a la Tierra que realizará "el Tete", el Real Avilés es el sexto que menos se estrujará en el autobús, dado que invertirá unos 17.800 kilómetros, incluyendo los casi 4.000 en aeronave que las aplicaciones establecen entre el Suárez Puerta y el Rodríguez López chicharrero. En definitiva, los industrialistas no salen tan mal parados, en comparación, por ejemplo, con la temporada de su estreno, 1983-1984, en la que llegaron a completar 20.000 kilómetros, íntegramente por las carreteras peninsulares de hace 40 años. Para la que se avecina, el más agraciado es el Zamora, único que no sobrepasará los 15.000 kilómetros, seguido de Unionistas, Ponferradina, Lugo, Ourense CF y Arenteiro. En el lado opuesto, aparecen Osasuna B –único que superará los 22.000 kilómetros–, Mérida, Arenas Guecho, Athletic Bilbao B, Barakaldo y Talavera de la Reina. En el nuevo panorama que se presenta, que no inédito, pues el Real Avilés Industrial ya militó en el nivel 3 de dos grupos en las dos primeras temporadas de su existencia, el equipo estrenará cinco rivales: Arenas Guecho, Guadalajara, Unionistas Salamanca, Mérida AD y Talavera de la Reina. Los dos últimos tratan de seguir la estela de los finados Mérida CP y Talavera CF.

En cuanto a localidades, las tres primicias son Guadalajara, Guecho y Salamanca. La sorpresa que pueda provocar la capital del Tormes tiene explicación. El estadio Helmántico no se halla en su término municipal, sino en el adyacente de Villares de la Reina. Por lo tanto, el Real Avilés Industrial jugará en la capital charra por primera vez en su historia, algo que un representativo de Avilés no hace desde 1967, cuando los desaparecidos Real Avilés CF y UD Salamanca pugnaron por ascender a Segunda División en el legendario El Calvario, que se ubicaba en la parcela de la actual estación de autobuses de Salamanca.

En lo que a estadios se refiere, los blanquiazules se estrenarán en el Pedro Escartín (Guadalajara), Reina Sofía (Unionistas), Alfredo Di Stéfano –su único precedente en la Ciudad Real Madrid, 2012, tuvo lugar en el campo número 7– y Fadura, la casa puntual del Arenas Guecho que el Real Avilés visitará en marzo, ya que la habitual de los guechotarras, Gobela, no cumple la normativa de la categoría y solo podrá ser utilizado hasta enero.

Otra novedad para el Real Avilés Industrial será la del mal llamado calendario asimétrico, más que nada porque el de toda la vida tampoco tiene nada que ver con la simetría. Dejémoslo en calendario "desasimétrico" o, por añadirle un calificativo aceptado por la RAE, desordenado. Esa forma de alterar el orden de partidos, por cierto, es de las pocas cuestiones que en su día pusieron de acuerdo a Tebas y Rubiales. Cuando "esa cosa" fue implantada para el fútbol profesional español en 2018 –asumida tres años después por la tan novedosa como manirrota Primera Federación– se esgrimieron una serie de motivos, inconsistentes, que ni le van ni le vienen al común de los equipos. Lo que más aporta ese calendario es desconcierto a quien, al fin y al cabo, paga todo esto: el aficionado.