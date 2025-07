Benigno Pendás, director de los Cursos de La Granda: "Hay que luchar contra la corrupción, no nos podemos acostumbrar a vivir con ella"

El catedrático Benigno Pendás (Barcelona, 1956) en realidad es asturiano de toda la vida. Preside la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y, además, los cursos de La Granda. Acaba de presentar el segundo volumen de su biografía de la libertad y también ha entregado su biografía de Jovellanos (saldrá a comienzos del año próximo). Conversa con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono. Esta próxima semana estará en Avilés al frente de unos seminarios que este año llegan su edición número 47.

Desde luego que son un historia de éxito: se ha ido adaptando a su tiempo. Al principio era un encuentro de sabios como Severo Ochoa o Grande Covián para hablar de lo alcanzado a lo largo del año. Hace tiempo que los abrimos para que el público general pudiera sumarse a los debates.

Hablamos de eso, luego. Antes, quería preguntarle por la segunda parte de su biografía de la libertad.

Es un tratado con el que me dirijo a lector docto. En estos libros recojo mi experiencia, que dentro de poco ya van a ser pues casi cincuenta años, de profesor, es decir, miles de apuntes, de notas, de conferencias, de artículos. Bueno, estoy muy contento con ese proyecto y más ahora que la libertad necesita que la cuidemos. Eso es lo principal.

La libertad es argumento de todo el arco político.

Tiene toda la razón, pero en algunos casos toman la libertad en vano, es decir, que la libertad es una cualidad que hace a los seres humanos, que nos hace humanos. Si no eres libre, no eres propiamente un humano, pero está sujeta al imperio de la ley, al respeto a las leyes y lleva consigo también la responsabilidad, es decir, los actos humanos no son gratuitos. Entonces la libertad conlleva responsabilidad. Me preocupa eso que usted ha planteado muy bien, es decir: a todo el mundo se le llena la boca con la palabra libertad, pero algunos necesitan mejorar mucho en cuanto al uso del concepto.

Que hable de libertad Javier Milei, el presidente de Argentina, no deja de ser raro.

Claro, eso no es la libertad en el sentido genuino del término, que es la idea que tienes de la Grecia clásica: la libertad bajo el imperio de la ley como forma de la vida humana. La libertad de hacer lo que a uno le apetezca, la libertad de tomar las propias decisiones autoritariamente y sin contar con nadie eso es un uso espurio de la palabra libertad. Yo suelo decir que la democracia constitucional no vive sus mejores momentos, por eso hay que defenderla. Los populismos, de izquierda y de derecha son un grave riesgo que tenemos que combatir, sin duda.

Desde su punto de vista, ¿las corrupciones son connaturales al ejercicio de la política?

Es una lucha que hay que mantener permanentemente, la sociedad tiene que ser muy exigente en este terreno y tener instituciones que funcionen y, muy particularmente, las leyes y los jueces y tribunales para controlar preventivamente en lo posible y castigar a quienes no cumplen. Es decir, no nos podemos acostumbrar a vivir con la corrupción. No podemos admitir que sea algo propio de la condición humana ni, desde luego, de la democracia, porque eso además hace un gran daño a la legitimidad del sistema. Lo veo mucho en los jóvenes. Muchas veces cuando les explicas las grandes ventajas de la democracia liberal respecto de cualquier otro sistema, pues el tema corrupción les daña profundamente. Hay que tener la guardia muy alta y, desde luego, ser muy exigentes en ese terreno.

Una curiosidad, ¿cómo fue el proceso que llevó a cabo para escribir su biografía de Jovellanos?

Es muy sencillo. Esto debe haber sido ya hace más de dos años –habré tardado unos dos años en escribirla–. Me llama un buen amigo, que es Javier Gomar, que es el director de la Fundación Juan March y notable filósofo, y me dice: "Estamos pensando en ampliar la colección que se llama ‘Españoles eminentes’. Y hemos pensado en ti, tan vinculado como estás con Asturias, para hacer la biografía de Jovellanos". Y la verdad es que eso lo cuento en la primera página: no tardé ni un minuto en decidirme. Vamos, dije, "pues adelante". Adelante porque lo merece.

¿Y qué es lo que le sorprende de Jovellanos? ¿Su figura humana, su figura intelectual, su desempeño en la política?

Como ser humano, como nos pasa a todos, pues tenía naturalmente defectos. Pero yo he valorado especialmente su honestidad personal e intelectual, su valentía en varios momentos de su vida: cuando fue ministro fugazmente, luego, cuando le llaman los afrancesados para que se vaya con ellos, etcétera. Lo tenía muy fácil, lo tenía muy fácil y, sin embargo, siempre antepuso su responsabilidad, su honor, su patriotismo. Pues lo antepuso a las ventajas particulares.

Prosiga

Eso por una parte. Y luego es, ya le digo, apasionante su grado de conocimiento. Es decir, puede escribir de economía, puede escribir de la ley agraria, puede escribir de arte, puede escribir de viajes, puede escribir sobre temas jurídicos. Siempre con una pluma excelente y luego con una profundidad verdaderamente llamativa. Y luego son lectura muy estupenda los diarios. Los diarios en los que cuenta su vida cotidiana, desde el tiempo que hace en Gijón cada día, hasta a quién ha visto, dónde ha paseado, qué libros ha leído, etcétera. Con mucha libertad, con mucha gracia. Es decir, es un personaje del que yo tenía naturalmente conocimiento e interés por él, pero que después de dos años juntos, pues ha aumentado mi grado de admiración.

¿De haberse mantenido en el poder un ratito más, hubieran cambiado las cosas en este país?

Hubiera sido mejor. Es decir, la etapa en la que fue ministro, que fue muy breve, ya estaba en decadencia la Ilustración. Carlos IV no fue Carlos III, eso es evidente. Y luego se encontró ahí en medio de los conflictos con Godoy, con la reina María Luisa, en una situación política muy difícil que él mismo ya preveía. Casi, casi, cuando llegó a Madrid para empezar a ejercer el ministerio se quería marchar y sus amigos le tuvieron que retener. Y no llegó ni a un año. Fue ministro prácticamente nueve veces, "como un embarazo", que decía él.

Jovellanos ha superado los estudios doctos: Luis García Montero le dedica uno de sus mejores poemas.

Lo transcribo en el libro: "Porque sé que los sueños se corrompen, / he dejado los sueños".

En esta nueva edición de los cursos, se sigue la estela de otros años: habrá un recuerdo a Arcadio Gutiérrez Zapico, a Fernando Balbuena

Nos acordaremos de Juan Velarde, por supuesto. Sí, hombre, los años pasan y la vida es así, pero hay que recordar siempre a los que tanto han contribuido. Luego hay una línea de cursos que son ya clásicos: el del Club de la Energía, el de la Geriatría. Pero luego hay novedades. Buscamos un público, por ejemplo, de jóvenes. Hay un curso específico del tema de mujeres y emprendimiento femenino. Le damos por primera vez la medalla de oro a una mujer, a catedrática y académica Adela Cortina. Viene una gran catedrática española, pero radicada en Estados Unidos, que es Soledad Fox Maura. Trae una conferencia con un título muy llamativo: "La magia de las humanidades". Y luego pues también abrimos un poco esa línea que me gustaría consolidar de, bueno, personalidades políticas mejor ya no en activo, como es el caso de Rajoy en este año, que me gustaría consolidar en los próximos años.

