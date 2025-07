Avilés cada vez recibe más turistas por tierra, aire... y mar: los motivos por los que cada vez llegan más visitantes en barco

Por tierra, mar y aire. Así llegan los turistas a Avilés. A los tradicionales viajes en coche hasta la comarca, en los últimos años se ha venido registrando un aumento de visitantes que aterrizan en avión con el incremento de la cartelera de vuelos y desde hace un año a esta oferta se añade también la alta velocidad ferroviaria. Pues a todo esto hay que sumar una tendencia creciente: el turismo náutico, el de aquellos turistas que arriban a la ciudad en embarcaciones de recreo a través del puerto deportivo.

La ubicación estratégica del puerto deportivo avilesino, conectado con importantes rutas marítimas, constituye solo una de las razones por las que los tripulantes foráneos eligen la ciudad como destino o parada esencial en sus itinerarios. La otra razón, responde a su oferta turística, cultural y gastronómica. En un año donde según Mario Bada, presidente del club náutico Marina de Avilés, "se espera alcanzar el mayor número de embarcaciones de uso privado hasta la fecha", el cada vez más internacionalizado puerto deportivo acoge estos días diez navíos de procedencia extranjera. "A menudo repiten estancia", señala Bada. La banderas belga, holandesa, francesa, irlandesa e inglesa ondean entre los mástiles amarrados en el puerto deportivo este julio junto a los 150 barcos que habitualmente fondean en Avilés.

El puerto se afianza como parada en las principales rutas de turismo náutico

Este es el caso del inglés John Burns, quien hace dos años se topó con Avilés tras haber abandonado la costa portuguesa . Lo que planeaba ser una simple escala en su travesía, se acabó convirtiendo en una historia de amor con la villa. "Cuando entré en la ría pensaba que se trataba de un paisaje puramente industrial, pero al descubrir la ciudad me enamoré completamente de ella", declara. La presencia de turistas extranjeros en Avilés no solo sitúa a la villa en el mapa turístico internacional, sino que permite la interacción entre locales y foráneos. Burns afirma haber tenido muy buena experiencia con los avilesinos, a quienes define como personas "muy agradables". También destaca "el ambiente calmado que se respira en sus calles". Tal fue su asombro con la villa, que este año ha puesto rumbo directo a Avilés, donde se quedará unas semanas hasta partir a las Rías Baixas junto a su esposa. El navegante adquirió su barco hace 26 años y actualmente continúa ejerciendo una pasión que le brinda un "auténtico sentido de libertad".

No solo Burns se ha quedado prendado de la ciudad. El grupo de amigos, conformado por los franceses Hugues Leblond, Hugues Dorrière y Raymond Davodet escogieron Avilés como escala en su ruta debido a "las buenas condiciones meteorológicas", sin embargo se llevaron una grata sorpresa cuando se adentraron en la ciudad. "Estamos sorprendidos, no esperábamos encontrar una ciudad tan hermosa", declaró Leblond. Los amigos emprendieron su travesía por el Mediterráno hace un mes, cuando partieron desde la costa griega rumbo a España. Si bien Avilés no figuraba como una de las ciudades imprescindibles en su itinerario, acabó por convertirse en una de las paradas más gratas del viaje. Leblond también destacó "la radiante arquitectura del casco histórico y la vibrante vida social que se encuentra en su calles y restaurantes".

Los franceses Hugues Leblond, Hugues Dorrière y Raymond Davodet, en su embarcación, antes de poner rumbo a Francia. | A. M.

Los visitantes que llegan a Avilés por vía marítima disfrutan de una experiencia de lo más satisfactoria gracias a una impecable gestión portuaria. Micha von Klabautermann es el encargado de recibir y situar a los buques que atracan en el puerto deportivo. Natural de Alemania, llegó a Avilés en 2022 en su propia embarcación. Cautivado por la ciudad y su gente decidió hacer de ella su hogar. Desde hace dos años, Micha intenta hacer de la estancia de los visitantes en el puerto una experiencia inolvidable. La reiteración de Avilés como destino parece reafirmar el buen trabajo que realiza contribuyendo a posicionar la villa en la red de rutas marítimas privadas.