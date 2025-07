Casas, director del Intercéltico de Avilés: "El parque del Muelle se nos queda pequeño"

El Festival Intercéltico de Avilés corrió ayer el telón de su vigésimo octava edición con el tradicional pasacalles y ceremonia de cierre. Fue el broche de oro a una semana cargada de actividades en la que el parque del Muelle, base de operaciones del certamen, estuvo de bote en bote durante los nueve días de festival. "Hubo muy buenos músicos y el público respondió", celebraba ayer el director de Esbardu, agrupación que organiza el Intercéltico, Juan Luis Casas, pese a lo que volvió a mostrar su disconformidad con el trasladado de Las Meanas a Pedro Menéndez: "El parque se nos queda pequeño".

El balance de Casas es muy positivo en lo artístico. "Estamos muy contentos, participaron muchos grupos y todos ellos demostraron un nivel muy alto. El público respondió durante toda la semana, para nosotros fue muy especial el lleno total que se vivió el sábado en el concierto de ‘Altan’", destacó Casas.

Público asistente a la ceremonia de clausura.

Con lo que no mostró tanta satisfacción fue con el traslado al parque del Muelle tras nueve años en La Exposición. "Se nos quedó pequeñísimo", manifestó. Y lo explicó: "En la anterior ubicación podíamos meter una carpa de cuarenta por veinte metros, pero este año lo máximo que pudimos montar fue una de quince por treinta; estamos hablando de que se nos redujo la superficie casi a la mitad". Además, también lamentó que la gran jaima para los conciertos estaba demasiado pegada a las terrazas de los bares. "Y eso no es bueno para nadie", razonó.

"Este año nos pusieron muchas dificultades para sacar adelante el festival, tuvimos que organizarlo todo en medio de una situación caótica", aseguró Casas. "Hubo que estar todos los días batallando para que nos dejaran entrar al recinto y tener un coche a mano. Por culpa del acceso, tuvimos que emplear muchísimo tiempo en preparar informes y repetirlos, en este aspecto, falló la recepción de la Policía Local", añadió reflexionando sobre los problemas de la nueva ubicación.

A su juicio, el espacio reservado para el mercado medieval también generó problemas, ya que aseguró que "no había espacio suficiente, hubo artesanos que no pudieron venir porque no teníamos hueco para ellos". "La posición de los puestos generó tensión entre los vendedores porque quieren estar en plena calle, no tiene sentido meterles al fondo en una plaza", detalló.

El desfile, a su paso por Rui Pérez.

Eso sí, los músicos, desplazados desde otras regiones españolas o desde otro países, se marcharon de Avilés "encantados". La organización apuntó que "los artistas son la voz que nos permite que este festival crezca en prestigio, año a año internacionalmente": "No se esperan un festival de estas dimensiones en Asturias, normalmente se hacen en otras partes de España".

"Desde que impulsamos este festival estamos desarrollando una campaña turística muy importante, aunque a veces da la sensación de que no se aprecia lo suficiente", comentó Casas, sacando pecho del trabajo realizado. "Toda la gente que viene a Avilés, vuelve a sus países hablando de este festival y eso provoca que cada año vengan más a la villa", añadió.

Eso sí, cuando se le pregunta a Casas por la edición del año que viene, se genera un silencio incómodo. "No voy a decir nada de la próxima edición, está todavía en el tintero", respondió, dejando el futuro del certamen en el aire.