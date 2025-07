Álex Wall, cantante y compositor: "La música empezó como un hobby y ahora es mi vida"

El artista catalán de 29 años, ha hecho de la música su refugio y su forma de contar lo que muchos sienten pero pocos se atreven a decir. Estará en Salinas el fin de semana del 8 y 9 de agosto en el Festival "Songs for an Ewan Day".

-¿Cuándo comenzó a sentir la llamada de la música?

-Lo mío fue por etapas. Empecé a tocar la guitarra con 16 años, y ya entonces cantaba mis propias versiones. Soy una persona muy inquieta y siempre he probado millones de cosas. Al principio pensé que con la música sería igual, algo momentáneo, pero ha sido el único hobby que jamás he abandonado. Más adelante, cuando entré a la universidad, me atreví a componer. En ese momento estaba estudiando Ingeniería, que no me gustaba nada, y encontré en la música una especie de refugio. Ese año hice un disco en inglés, y la idea de dedicarme a la música empezó a rondar por mi mente. Más tarde me cambié de universidad y comencé la carrera de Emprendimiento. Ahí pasé a escribir en español, ya que tiene mejor aceptación aquí. Mi disco "Historias de insomnio", lanzado en diciembre de 2019, fue como mi proyecto de fin de carrera. Y una vez terminé los estudios, decidí dedicarme a la música a tiempo completo. Ahora es mi vida.

-¿Cómo vivió un éxito tan repentino?

-Fue increíble. La canción "Beso ilegal" funcionó muy bien: tuvo 10.000 reproducciones el primer día, ¡un gran éxito para ser mi segunda canción! Fue la primera vez que ya no eran solo mis amigos quienes me escuchaban; empezaba a recibir mensajes por Instagram de gente que había descubierto mi canción y se sentía identificada con ella. Ahí noté que mi música realmente estaba llegando a las personas. Eso me dio fuerza para seguir.

-Desde que empezó a componer en 2019, ¿qué evolución ha experimentado como artista?

-A nivel de composición, considero que he cambiado mucho. Antes le daba más importancia a las melodías, pero ahora me centro cada vez más en las letras. También he ido experimentando con géneros. Me encanta todo tipo de música; si pudiera, haría un disco de cada estilo. En mi segundo proyecto, "Mis fantasmas" –un disco entero de colaboraciones– pruebo diferentes géneros, desde lo latino hasta la balada. Con "Antinirvana", volví a mis orígenes del pop-rock, muy influenciado por "El Canto del Loco" o Quique González. Y en "El amor (no) está de moda", quise modernizarme. Me inspiré en bandas internacionales como John Mayer o The 1975, y mezclé sonidos más electrónicos e indies, menos comunes en mis trabajos anteriores.

-¿Cuál es su mayor inspiración a la hora de componer?

-La mayoría de las veces me inspiro en mis propias experiencias. Para escribir, necesito acción; si estoy muy tranquilo, me cuesta. Mis letras son la mayoría de amor y desamor. Las chicas me dan mucho material para escribir . Ahora me va un poco mejor en el amor, y espero que eso se refleje en mi próximo disco. También tengo un horario bastante marcado: la noche es mi momento perfecto para escribir. Es cuando doy rienda suelta a los bucles de mi cabeza.

-Hábleme de su disco más reciente, "El amor (no) está de moda". ¿Cuál es el mensaje que intenta transmitir?

-La idea del disco surgió al observar mi entorno más cercano, familia y amigos, y ver que los valores que para mí definen un amor sano, bonito y normal, ya no son respetados en la sociedad actual. La gente es egoísta, no quiere sacrificar nada por nadie, y vivimos "falsamente empoderados" bajo un discurso que dice que es mejor estar solo y priorizarse siempre a uno mismo. Eso está bien, claro, pero si cuando encuentras a alguien no estás dispuesto a ceder en nada, una relación no va a funcionar. Quise hacer una reivindicación con este disco, con el objetivo de tachar ese "no" del título y devolver al amor su lugar. Que vuelva a estar de moda.

-¿Cuál diría que es su sello personal en la música?

-Mi proyecto se basa completamente en las canciones. Hay muchos tipos de artistas: algunos destacan por su voz, su show o incluso por su vestimenta. Yo no le doy importancia a eso. Para mí, lo esencial es la canción en sí, su esencia, que llegue a las personas y les transmita lo que yo sentía cuando la compuse.

-Es su segunda vez en el "Songs for an Ewan Day" de Salinas. ¿Cómo le recibió el público asturiano ?

-La experiencia del año pasado fue increíble. No sé si decirte que es de mis festivales favoritos en España. El ambiente y la energía fueron insuperables. Además, me encanta la idea de cantar al aire libre, rodeado de naturaleza, más que en salas cerradas. Es un lugar bastante único, en mi opinión. Este año la idea es tocar un 70% del nuevo disco para dar a conocer las canciones, pero, por supuesto, también cantaré las antiguas que todos conocen. Tenemos preparado un show muy guay y dinámico, con el que sobretodo espero que la gente disfrute al máximo.