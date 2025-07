El Consistorio financia al festival "La Mar de Ruido" con 54.400 euros

El pasado agosto se cumplieron veinte años del Festival "La Mar de Ruido", uno de los eventos musicales más longevos de la escena asturiana y uno de los más singulares por el espacio donde se desarrolla. Más de 170 bandas o solistas han pasado por el escenario del parque del Muelle en Avilés, desde legendarias glorias a clásicos del rock internacional que volverán a citarse en la ciudad los próximos 15 y 16 de agosto. Para ello, el Ayuntamiento ya ha adjudicado el contrato de servicios de interpretación artística de los grupos para la celebración de esta próxima edición. Ha recaído en Beznar Arias, por un importe de 54.404 euros, IVA incluido. Y el objeto de este procedimiento es la contratación de los servicios para la actuación de los grupos musicales "Kiss Experience", " Saratoga", " Baja California", " Javier Ojeda " ("Danza Invisible"), Jeff Espinoza y "Rock and Rockets". Todos ellos constituyen la programación de este próximo festival de pop-rock "La Mar de Ruido", que está previsto celebrar en el parque del Muelle el 15 y 16 de agosto.

Anteriormente pasaron por esta cita "The Godfathers", "Sunshiners", "Robert Gordon & Chris Spedding", "The Christians", Marky Ramone, Elliott Murphy, "The Blow Monkeys", Willie Nile, "Super Ratones", "Ex iron Maiden", "Dr. Feelgood", o "The Blow Monkeys", "Jackson Browne" y Chris Barron "Spin Doctors".