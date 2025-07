Dani García, organizador de "La Grapa": "Todos los festivales queremos ir al parque del Muelle, es el espacio ideal"

El festival "La Grapa" vuelve con una nueva edición, la décima, en la que, a pesar de la polémica previa a su celebración acerca de la subvención que tendrían para poder organizarlo, han logrado superar obstáculos y esperan dar dos días de buena música a su público, el cuál llega en gran parte desde fuera de nuestras fronteras, anuncia Dani García.

-¿Ganas de una nueva edición de ‘La Grapa’?

-No te imaginas cuántas, pero cada año tiene más pelea. Siempre llegas a esta semana con mucha parte del trabajo hecho, pero con la incertidumbre de todo lo que hay que hacer en estos últimos días, siempre muy pendientes de los detalles. La realidad es que el festival sin dinero no se hace, pero solo con dinero tampoco, no pasaría de la primera edición. Hay que ponerle mucha alma.

-Habla ahora de dinero. Durante semanas hubo cierta polémica con la subvención que reciben desde el Ayuntamiento de Avilés.

-Al final hemos llegado a un entendimiento, aunque hemos tenido que hacer un esfuerzo para ajustar el cartel en un momento en el que no tocaba. Hemos puesto mucho de nuestra parte para que se haga el festival, pero es verdad que fue una situación grave.

-¿Cabe la posibilidad de que, en el futuro, no se pueda celebrar el festival?

-Estamos en una situación en la que el cambio de persona [en el área de Festejos] conllevó un cambio en el enfoque. Nosotros solo pedimos que el enfoque sea claro, porque así nos podemos adaptar. No pedíamos más dinero, pero queríamos que la décima edición del festival brillase. Nos adaptamos a cualquier presupuesto, el año pasado lo pudimos hacer con menos dinero, pero queríamos que esta edición fuese especial.

-¿Qué expectativas tiene para este fin de semana?

-De todos los años que llevamos haciendo el festival creo que este va a ser el que más gente de fuera de Asturias tenga. Nos ha escrito mucha gente diciéndonos que quería venir, se ha generado mucho interés por la cita.

-¿Han calculado el impacto económico del festival?

-La verdad que no, pero el tipo de público que tenemos en ‘La Grapa’ es de un poder adquisitivo alto, que le gusta la música y viene por la calidad del cartel. Eso se nota después en la calle, en sectores como la hostelería. Movemos una cantidad de habitaciones de hotel muy importante, a lo que se suma que todos los que vienen de fuera gastan en la ciudad, comen fuera, compran souvenirs…

-Parece que la música negra cada vez está más de moda.

-Está viviendo un momento muy dulce, ahora mismo el revival del soul, el funk y los ritmos negroides están muy arriba. Los festivales de blues también están viviendo un gran momento, algo que nosotros también tenemos en nuestro cartel, aunque es verdad que para nosotros lo primordial es el soul y el funk. Eso sí, sin cerrarse a nada.

-El Intercéltico estrenó este año nueva ubicación, pasando al parque del Muelle. ¿Les gustaría a ustedes mover su escenario?

-Llevamos tantos cambios en Avilés que ya nos consideramos un festival itinerante. La realidad es que, tras haber tocado en varias ubicaciones, creemos que la que mejor se adapta a nuestras condiciones es el parque del Muelle. Es verdad que esta semana pasada se celebró ahí el Intercéltico y nosotros necesitamos que el jueves por la noche ya esté montado nuestro escenario, por lo que no sé si se podría dar por un tema de tiempos. Este año veremos cómo hacen el desmontaje. Parece que todos queremos ir ahí, quizás hay hasta una cierta saturación, pero nosotros queremos hacerlo en el mejor sitio.