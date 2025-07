John Franks, cantante de Smile: "Si nos fuera en el resto de comunidades como nos va en Asturias ya tendríamos la vida solucionada"

John Franks es el cantante, compositor y líder de "Smile". La banda vasca es una de las favoritas del público del Festival Songs for an Ewan Day, volverán a actuar en el bosque del Agüil de Salinas el próximo sábado 9 de agosto. El vocalista afronta la recta final de su gira de verano con las pilas cargadas y ya tiene en mente su próximo proyecto, que se espera que salga a finales de este mismo año.

-¿Actuar en el “Songs for an Ewan Day” su puede considerar una costumbre para la banda?

-Sí, es como tocar en casa. Creo que de las diez ediciones que se han celebrado, hemos tocado en ocho. Siempre decimos que no hay verano si no tocamos en el Ewan, la verdad que a estas alturas ya se puede considerar una tradición.

-¿Qué es lo que más les gusta del ambiente en Salinas? ¿Tienen muchos fans en Asturias?

-Sin lugar a dudas, Asturias es el lugar donde más seguidores tenemos de toda España. Si nos fuera en el resto de comunidades como nos va en Asturias ya tendríamos la vida solucionada. Llevamos muchos años picando piedra por la zona, por ejemplo, en Salinas actuamos todos los veranos, antes del Ewan ya íbamos al Longboard. Para que la gente se haga una idea, este verano tenemos nueve conciertos en diferentes partes de Asturias. Es nuestro lugar favorito para actuar.

-Echando la vista atrás, ¿Cómo ha evolucionado el sonido de la banda desde sus inicios hasta hoy?

-Pues ha pasado por muchos cambios, especialmente en el idioma de las canciones. Empezamos haciendo todas las canciones en inglés, pero, hace dos años, sacamos un disco entero en castellano. En lo puramente musical, hemos ido como tocando diferentes estilos. Al principio éramos más pop rock, tomando bandas de los años sesenta como referencia, pero después nos inspiramos mucho en un folk que surgió a principios de siglo. Sobre lo más reciente en castellano, no sabría decirte referencias, creo que cogemos un poco de todo.

-¿Cómo es el proceso de composición en la banda? ¿Empiezas usted solo o es algo más colectivo?

-Empiezo en solitario haciendo las canciones con la acústica, luego se las enseño a la banda y entre todos hacemos una selección de las que más nos gustan. Después se las mandamos Antonio Garamendi, nuestro productor, para completar el trabajo.

-¿Qué artistas han influido más en su música? ¿En qué otras bandas se fijan?

-Somos muy melómanos, no te sabría decir un referente muy claro como inspiración, nos han llamado la atención muchas bandas a lo largo de la historia. Desde mediados del siglo pasado no hemos parado de escuchar música, lógicamente, nos marcaron bandas muy reconocidas como “The Beatles” y “The Rolling Stones”, pero también seguimos otros grupos con propuestas diferentes. En resumidas cuentas, nos hemos fijado en un montón de cosas, creo que todo eso lo hemos metido en una coctelera y ha nacido la música de Smile.

-¿Hay algún lugar o festival en el que sueñen tocar y aún no lo hayan hecho?

-Miles. Es verdad que tuvimos una época en la que hacíamos más festivales, ahora nos hemos inventado un maravilloso circuito de locales de playa por todo el país y estamos muy cómodos en este formato. Personalmente, me gustan más los festivales pequeños que los festivales grandes, más que nada porque suelen tener un ambiente mucho más cercano. También hemos actuado ante miles de personas, somos conscientes de la exposición que genera, pero da la sensación de estar en un ambiente más frío.

-¿Qué podemos esperar del próximo trabajo de Smile? ¿Alguna colaboración en mente?

-No tenemos ninguna colaboración, hay un montón de artistas con los que me encantaría trabajar, pero en los últimos años ha habido un boom excesivo de colaboraciones y tengo la sensación de que están desgastadas. Esperamos que nuestro próximo disco salga a finales de este año, será completamente en español y puede entenderse como una continuación del anterior. Las letras tienden a temáticas relacionadas con el desamor, no por nada en concreto, la fuente de la inspiración vino por ahí.

-¿En qué medida afecta en su inspiración la conexión con el mar y el surf?

-Ha sido la musa de Smile durante toda la carrera de la banda. Siempre digo que en el mar celebro lo bueno y me olvido de lo malo, es mi gran fuente de inspiración, no podría entender una cosa sin la otra. En alguna época en la que estuve lesionado y no pude practicar surf, me ponía a componer y estaba desganado. Sin todo lo bueno que me aporta el mar me quedo seco de ideas.

-En un mundo cada vez más dominado por la música urbana, ¿Qué papel desempeña la música indie en la actualidad?

-La música indie fidelizó muy bien a su público, ha conseguido que sus seguidores se vincularan a esa música de una manera especial y diferente. La clave estuvo en el momento en el que se empezó a cobrar entrada por ver los espectáculos. Antes había mucha gente que iba por inercia, pero, después de incluir esa medida, los asistentes mostraban un interés real por ver el concierto. Esa generación de personas, que creció con el boom del indie, sigue acudiendo a los conciertos y sigue interesándole esta música.

-¿Sigue a algún artista de moda?

-Me gusta mucho Post Malone, empezó haciendo trap, pero, hace poco, publicó un disco de country con grandes artistas de Estados Unidos. Por alguna razón me interesa su manera de componer y de crear, además es un hombre muy vinculado a la música de todos los estilos. Tiene una capacidad melódica muy potente, me encanta y le sigo la pista.