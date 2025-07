Vox votará en contra de la subida de tributos en Corvera

El grupo municipal de Vox votará en contra de la subida de tributos que se debatirá en el pleno municipal de este martes en Corvera. "Hay que revisar el sistema impositivo y bajar o eliminar todos los tributos posibles con el objetivo de aliviar la presión fiscal sobre los vecinos", aseguró Diana García, portavoz del grupo, justificando la decisión del voto en contra. Señalan que "año tras año vemos cómo el gobierno socialista de Corvera sube los impuestos" y aseguran que estas subidas se traducen en "una disminución del poder adquisitivo de todos los corveranos".

También aprovecharon para mencionar los casos de ‘ocupación’ notificados durante las últimas semanas en el municipio apuntando que "nos parece indignante subir los impuestos a las familias mientras en Corvera algunos vecinos no pueden salir de sus casas por miedo a que se las ocupen". Echan la vista atrás recordando que "hace un mes llevamos al Pleno una serie de propuestas para combatir la ocupación ilegal de viviendas y se nos trató de exagerados", concluyen remarcando que "el gobierno local no ve o no quiere ver que tenemos ese problema".