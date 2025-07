Alarma en una de las principales playas de Asturias: cerrada al baño por la presencia de bacterias fecales en el agua

La playa de Bañugues, una de las más visitadas en todo el Principado de Asturias, está cerrada al baño. La culpa la tiene la presencia de dos bacterias fecales en sus aguas, el enterococo intestinal y la escherichia coli, unas bacterias que pueden causar infecciones urinarias o respiratorias.

"El Gobierno de Asturias ponen en riesgo la salud de los usuarios de la playa de Bañugues en Gozon tras aparecer contaminación por Enterococo intestinal y Escherichia coli, cuando no advierte en la web de la calidad de aguas de las playas asturianas su estado en día de hoy, sigue poniendo a la playa como Apta para el Baño, cuando no lo está", carga la plataforma ecologista de Asturias sobre la playa de Bañugues, en Gozón. Según explican, aunque el Ayuntamiento del concejo ha colocado el cartel de que las aguas no son recomendables para el baño, el Principado de Asturias no ha actualizado este dato en su web,

"Estamos hablando de un problema habitual que perdura en el tiempo y que vuelve todos los veranos a sacar el grave problema de vertidos y mal saneamiento de esta zona de Gozón, que tuvo una depuradora que nunca funcionó, sigue esperando por el saneamiento desde hace décadas", señalan los ecologistas, que recuerdan que han pedido, tanto al Principado como a la Confederación Hidrográfica "el control de los vertidos que acaban en la playa y una solución definitiva que se lleva aplazando décadas en Gozón para dichos vertidos".