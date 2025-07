Cierran al baño la playa de Bañugues por la presencia de bacterias fecales

La playa de Bañugues, una de las más visitadas en todo el Principado de Asturias, está cerrada al baño. La culpa la tiene la presencia de dos bacterias fecales en sus aguas, el enterococo intestinal y la escherichia coli, que pueden causar infecciones urinarias o respiratorias. Según las fuentes consultadas, todo parece indicar que provienen de vertidos que las diferentes explotaciones ganaderas de la zona, que sueltan los purines al río y, finalmente, acaban en la playa. Todas las semanas se realizan estudios de calidad del agua en los arenales asturianos por parte de Salud Pública y, en el de esta semana, la cantidad de estas bacterias fue especialmente alta, lo que hizo que el Ayuntamiento decidiese sacar la bandera roja para que los vecinos y turistas no entrasen al agua. Habrá que esperar unos días, tras un nuevo estudio en las aguas gozoniegas, para disfrutar del baño.

"El Gobierno de Asturias ponen en riesgo la salud de los usuarios de la playa de Bañugues en Gozon tras aparecer contaminación por Enterococo intestinal y Escherichia coli, cuando no advierte en la web de la calidad de aguas de las playas asturianas su estado en día de hoy, sigue poniendo a la playa como Apta para el Baño, cuando no lo está", cargó layer a plataforma ecologista de Asturias sobre la situación de Bañugues. Según explicaron, aunque el Ayuntamiento de Gozón ha colocado el cartel de que las aguas no son recomendables para el baño, el Principado de Asturias no ha actualizado este dato en su web.

"Estamos hablando de un problema habitual que perdura en el tiempo y que vuelve todos los veranos a sacar el grave problema de vertidos y mal saneamiento de esta zona de Gozón, que tuvo una depuradora que nunca funcionó, sigue esperando por el saneamiento desde hace décadas", señalan los ecologistass. Al mismo tiempo, el colectivo recuerda que han pedido, tanto al Principado como a la Confederación Hidrográfica "el control de los vertidos que acaban en la playa y una solución definitiva que se lleva aplazando décadas en Gozón para dichos vertidos". Tanto la Escherichia coli como los enterococos hallados en Bañugues son bacterias comunes en el intestino humano y pueden causar infecciones, aunque de diferentes maneras. E. coli, en particular algunas cepas, puede provocar diarrea, infecciones urinarias y otras enfermedades graves. Los enterococos también pueden causar infecciones, como infecciones urinarias, infecciones intraabdominales y bacteriemias.