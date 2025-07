Vecinos, turistas y caravanistas: Xagó se convierte en zona de conflicto este verano

La preferencia por el turismo en caravana creció exponencialmente desde la pandemia y el impacto económico de este sector en pleno auge ronda ya los 500 millones de euros anuales. Las costas de todo el país se llenan de estos vehículos durante la temporada alta y el litoral gozoniego no es una excepción. Los vecinos son conscientes de que "este fenómeno no para de crecer, no vamos a ponerle puertas al campo", pero también señalan que "urge legislar al respecto, hay que tener cierto control de la situación".

La queja que exponen algunos usuarios habituales de la playa de Xagó es que "las caravanas pernoctan en los aparcamientos ocupando gran parte del espacio que hay para aparcar y cuando el resto viene a dejar el coche por las mañanas hay que pelearse por los pocos huecos que dejan". Aseguran que "durante la semana todavía es llevadero porque no viene tanta gente a bañarse, pero los fines de semana es una locura".

"Esta historia no es nueva, ya va para cinco años que llevamos dando vueltas con el tema. Las autoridades se pasan la pelota unas a otras, pero nadie asume las responsabilidades que conlleva", asegura Manuel Pérez-Conde, vecino de Oviedo y visitante habitual del arenal. "Están echando las aguas fecales en las dunas, que están protegidas; estas cosas no se pueden permitir, pero aquí hacen todos la vista gorda", añade, enfadado por la situación.

Vecinos, turistas y caravanistas compiten por aparcar en Xagó

Los caravanistas se sienten "atacados" y lamentan estar siempre en el centro de este tipo de polémicas durante el verano. "Siempre intentamos ser lo más respetuosos posible con el entorno en el que descansamos y con los usuarios que viven durante todo el año en estos lugares", señaló Álvaro Torres, vecino de Jaén que está recorriendo el norte de España con su cámper. "Siento que hay muchos prejuicios contra la gente que viajamos en caravana; siempre hay ejemplos negativos en todos lo ámbitos, pero, generalmente, nuestro comportamiento no es problemático", añade, defendiendo a los miembros del sector.

Otros aficionados al turismo de autocaravana, residentes en Asturias y habituados a viajar por la costa de la región, insisten en la importancia de diferenciar las furgonetas que no están preparadas y las caravanas que vienen equipadas para "no generar ningún tipo de contaminación ambiental", señalan. Y consideran que "la mala conducta de algunos, criminaliza al conjunto".

"Es normal que busquen un lugar como Xagó para descansar. El problema es que aquí hay espacio suficiente para acoger a mucha gente, pero no está habilitado como debería", apunta María González, integrante del equipo del bar "Quevedo", situado en uno de los aparcamientos del arenal.

El problema del autobús

"El problema del aparcamiento deriva de que el bus que pasa por esta playa deja a la gente en la otra parte y mucha gente utiliza el coche para venir", añade, reflexionando sobre la raíz de este problema en el arenal gozoniego donde la convivencia entre bañistas y autocaravanistas se torna complicada.

Agustín García, presidente de la asociación vecinal Enlaze, propone, por su parte, "crear un aparcamiento en la zona del polígono de Maqua con una doble función: podrían descansar los camioneros que tienen que hacer noche en esta zona y, por otro lado, habría hueco para muchas caravanas que estarían a cinco minutos de la playa". Este parking, explica García, tendría las necesidades básicas que requieren estos usuarios, de manera que, además, aquellos que lo utilicen, pagarían una cantidad determinada por noche para financiar la instalación y el mantenimiento.