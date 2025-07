Virtuosa de pasarela y novel ante el micrófono: así es Lena Shan, la joven cantante que abrirá el Ewan de Salinas

La canción que va a abrir el esperado "Songs for an Ewan Day" de Salinas es de Lena Shan. Tocará por primera vez ante público el viernes 8 de agosto, en el que presentará "Las cuatro que ya he lanzado y tres covers", explica, a punto de lanzar tres temas. El festival volverá a sonar con grupos de renombre y con algunos que están en sus inicios y apuntan alto. Lena Shan es la encargada de sorprender en la apertura de esta cita, y mucho, porque es su primera vez en el festival de Salinas, en el bosque del Agüil y también encima de los escenarios.

Es cantante, administrativa de empresas, experta en negociaciones internacionales, políglota, modelo y actriz. Tiene un largo currículum que pasa por diferentes destrezas –o aficiones, como la pintura– y países como China, España, Francia o Argentina. La modelo llevaba años participando ocasionalmente en bandas, haciendo coros para bandas, tocando el ukelele desde el confinamiento y, ahora, desde hace siete meses, la guitarra.

Lena Shan, en una imagen promocional.

Lena Shan empezó hace apenas un año, porque conoció a Juan Luis Suárez, exmúsico de "El Sueño de Morfeo", alma del"Songs for an Ewan Day" . Casualidad que juntó al reconocido artista y a la entonces secreta promesa. "Lo conocí porque él también trabaja en producciones de moda. Él conoció a mi novio, que también es modelo, y a través de mi novio conoció mi perfil", explica la cantante. "Yo había grabado un par de canciones en París, con mi representante de cine, pero era como hobby. Grabé unas canciones, las subí a Instagram y Juan lo vio, y recuerdo que estuvo como un año insistiéndome: ‘Vente a Asturias’".

Virtuosa de pasarela y novel ante el micrófono

Así partió rumbo a Salinas, donde el productor tiene su estudio. "Y yo decía: ‘¿Pero qué dice este señor, que vaya a Asturias?’". Tras depositar mucha confianza en la propuesta, junto a uno de sus mayores apoyos, su pareja, el modelo James May, lo visitaron a en septiembre de 2024. "Ahí grabamos nuestra primera canción, "Te reconocí". El single se publicó en febrero de este año; es su canción más escuchada. "Habla de cuando conoces a una persona, sientes que la reconoces, como que ya la conocías de antes, porque tienes una conexión muy guay con ella. Y una de esas personas también fue Juan".

Lena Shan recuerda el día que conoció al productor como "mágico". Ella, a la voz, con un boceto de lo que acabó convirtiéndose en canción, y Juan Luis Suárez, a la guitarra. Un resultado posible inspirándose en el bolero, en las baladas mexicanas de artistas como Chavela Vargas, Álvaro Carrillo y toda la letra de Agustín Lara. Una influencia musical que destaca en su intérprete, hija de madre china y de padre español, nacida en Barcelona, que a sus 31 años ha viajado por todo el mundo hasta encontrar sus gustos y reconducirlos cuando han cambiado.

"Esta influencia musical viene de que yo viví en México durante un año, estudié ahí, en un sitio muy particular que se llama Hermosillo", lugar desértico que le cautivó y le hizo escuchar mucha música mexicana. "Yo me acuerdo de estar en la ciudad y de repente ver a tribus que venían y estaban, llevaban unas máscaras. Y son esas tribus que no se sacan nunca esas máscaras en toda su vida. Viví cosas un poco extrañas y mágicas", rememora.

Todavía señala como prioritario el modelaje. "Mi trabajo principal es modelo y eso me ha llevado a hacer algún episodio en alguna serie. Desde hace dos años tengo representación tanto en Francia como en España y me ha dado oportunidades en algunos proyectos: para una serie francesa, en una película y en Netflix Inglaterra. La novel cantante, ha gestionando el mercado asiático de ‘Zara’, ha trabajado con Antonella Rocuzzo y Sofía Balbi, entre muchas otras aventuras, que le guiaron hasta el Ewan.