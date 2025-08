Corvera Summer Festival 2025: música, talleres y diversión para toda la familia

Corvera se prepara para vivir el verano con más ritmo que nunca. Los días 1, 2 y 3 de agosto, el concejo acoge una nueva edición del Corvera Summer Festival, una cita pensada para que nadie se quede sin plan en el corazón del verano, especialmente las familias que pasan las vacaciones en casa. Organizado por APYMEC y el Ayuntamiento de Corvera, el evento convertirá la calle de la Vuelta Ciclista, el Teatro El Llar y la Plaza de Europa en un gran espacio de ocio, compras y música para todas las edades.

DJ Ger | Cedida a LNE

Un mercado de verano con mucho que ofrecer

Dentro del Teatro El Llar se instalará el Market Summer, un mercado con ocho puestos dedicados al comercio local: librería, quiosco, confitería, moda, complementos, regalos… con un horario pensado para facilitar la visita tanto por la mañana (de 11:00h a 14.00h) como por la tarde (de 17.00h a 21.00h).

En el exterior, junto al edificio, se encontrará el espacio GastrOcio Summer, con cuatro jaimas de hostelería y una zona dotada con hinchables infantiles. El ambiente se completará con sesiones vermut musicales y espectáculos por la tarde y noche. La zona permanecerá abierta hasta las 00.30h durante los tres días del festival.

Talleres, música y mucha animación

El viernes 1 de agosto, el festival arrancará a las 17.30h con su inauguración oficial. Ya desde las 18.00h comenzarán los talleres para el público infantil, a cargo de Bicos, y a partir de las 21.00h la música llegará con la actuación del DJ Edgar.

El sábado 2 de agosto será uno de los días más completos, con la apertura del mercado desde las 11.00h, talleres de manualidades y maquillaje, la participación de grupos como Argayu en la sesión vermut, el espectáculo del Mago Pelayo a las 19.30h, y la música de DJ Ger desde las 21.00h.

El domingo 3 de agosto se vivirá una jornada familiar y refrescante. A las 12.00h se instalará un gran tobogán de agua gratuito en la Plaza de Europa, donde los más pequeños podrán disfrutar hasta bien entrada la tarde. Habrá más talleres con Nuni y el Bosque de los Gamusinos, música en directo con Argayu y, como cierre del festival, actuará el grupo corverano La Movida a las 21.00h.

Un festival para quedarse en Corvera

El Corvera Summer Festival 2025 nace con el objetivo de ser un punto de encuentro para las familias, un espacio en el que disfrutar del verano sin salir del concejo, apostando por la dinamización del comercio local, el ocio saludable y la cultura.

Desde el Ayuntamiento destacan que "este festival no solo ofrece actividades de calidad para todas las edades, sino que convierte Corvera en un lugar atractivo para estar en verano, especialmente pensado para quienes no pueden o no quieren salir de vacaciones". La colaboración con APYMEC busca además "dar visibilidad al pequeño comercio y ofrecer oportunidades para que la hostelería local participe activamente en la vida cultural del concejo".