Francisco José Dacoba, general de Brigada: "A lo más que se puede aspirar en Ucrania es a un alto el fuego, no al fin de la guerra"

El general de Brigada Francisco José Dacoba dirigió el Instituto Español de Estudios Estratégicos, un órgano que depende del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Ahora está jubilado. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA just tras haber ofrecido su análisis sobre la geopolítica del momento presente, una intervención incluida en el seminario "Del pacto verde al pacto de industria limpia: seguridad, economía y sociedad", el primero de la edición número 47 de los cursos de La Granda.

-Le he oído decir que la economía de Rusia está enfocada al sector armamentístico. ¿Quizás sea por eso que alarga la guerra como lo hace?

-Sí, es un factor, sin duda alguna. Un fin de la guerra, que algún día llegará, y ojalá sea cuanto antes mejor, pondrá a Rusia ante el disparadero de tener que reconvertir un tejido industrial que está volcado en la industria de guerra en una industria homologable al resto del mundo. Claro que es un factor, no diré que la guerra continúa por eso, hay otros muchos datos, pero sin duda alguna es un factor que la dirigencia rusa no puede dejar de lado.

-¿Putin estaba convencido de que en quince días iba a estar todo listo?

-Sí, sin duda, porque si no, nose hubiera lanzado. Lo que está ocurriendo a él no le conviene, él no ha alcanzado sus objetivos. Su objetivo era doblegar a Ucrania y hacerla un país satélite al estilo de Bielorrusia: es obvio que no lo ha conseguido y además le está costando bajas, le está costando cerrar puentes con buena parte de la comunidad internacional y le está costando, por lo que estábamos hablando antes, mediatizar el futuro del pueblo ruso de una manera considerable.

-La guerra apagó el gas de media Europa y ¿sacó las vergüenzas al continente?

-Sí, es muy fácil criticar los errores a toro pasado, ahora es muy fácil decir que cometimos un error, que cometimos el error de pensar que, y era lógico en aquel momento, como la guerra en Europa no era ya previsible...

-... que no era una herramienta de trabajo.

-Que se consideraba que no iba a ocurrir más, pues era razonable pensar que el gas ruso, cercano y muy barato, podía ser la base del desarrollo industrial de Europa en general y de Alemania en particular. Y se apostó todo a dos gasoductos: el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Este segundo incluso en contra del criterio de los Estados Unidos. Y luego, al ocurrir lo que ha ocurrido, nos hemos dado cuenta de que nuestra dependencia del gas ruso era prácticamente absoluta y ahora estamos en ese proceso difícil de tener que diversificar.

-Las consecuencias de la guerra de Ucrania inquietan a Europa, pero ¿de qué forma?

-No, la inquietud es la que estamos comentando y lo ha comentado también ahora la diputada Susana Solís. La inquietud es que tenemos que tomar ahora, de prisa y corriendo, todas las decisiones que no hemos ido tomando a lo largo del tiempo, cuando íbamos viendo esas luces amarillas de los acontecimientos de 2014, de los acontecimientos del Brexit, de Trump… Entonces, bueno, en Europa hemos ido postergando el asumir la situación y ahora nos encontramos con que ya no hay más tiempo, ya no podemos esperar más.

-Ha dicho también que China no va a animar a que caiga Rusia porque se acabaría el mundo.

-No, no es eso que se acabe el mundo. China lo que no va a permitir es que Rusia colapse. Y entonces, aunque China no está contenta con una situación que está tensionando fuertemente a quien, en cualquier caso, es un gran cliente, como es Europa, pero dado que las circunstancias son ya las que son, lo que no va a hacer China es permitir que Rusia colapse. Y entonces, bueno, a China le encantaría que hubiera una salida razonable y negociada esta situación, pero no a costa ni de Rusia ni mucho menos del régimen del señor Putin.

-¿Y ese final de guerra sería la entrega de Dombás y Crimea?

-Yo es que no veo un final de la guerra. Cuando se habla de final de la guerra, con optimismo porque es razonable, en realidad de lo que estamos hablando es de un alto el fuego, que no es lo mismo que el fin de la guerra. El fin de la guerra sería un acuerdo. Y un acuerdo ahora mismo es imposible porque las posturas de partida son irreconciliables y además es lógico. Lo que quiere Putin es doblegar a Ucrania y lo que quiere Ucrania es recuperar su integridad territorial, con lo cual ahí en estos momentos no hay punto de acuerdo. Entonces, a lo más que se puede aspirar es un alto el fuego, que es otra cosa. Y queda el conflicto ahí, congelado o cronificado, como Corea del Norte y Corea del Sur.