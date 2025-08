Manolo Díaz se hace esencia de "Luanco al mar": el homenaje que le brindarán en unos días

Manolo Díaz, figura clave de la música pop en España, recibirá un homenaje en casa. Será, en unos días, el próximo 8 de agosto, y en el marco de la inauguración del festival "Luanco al mar". El productor musical, ganador de un Grammy, que ha sido también intérprete y compositor, comparte con los impulsores del festival luanquín, que ya va por su cuarta edición, la "pasión por la música, el compromiso con la cultura y el amor a la villa". Esos han sido, en suma, los méritos que le han hecho merecedor de la distinción "Esencia de Luanco al mar", que nace como homenaje a la persona de Manolo Díaz, por encarnar los valores que también son el faro de los organizadores de esta cita.

Manolo Díaz, esencia de "Luanco al mar"

El reconocimiento se escenificará antes del primer concierto de esta edición de "Luanco al mar", que es el de la banda "Pignoise", el 8 de agosto, en el muelle viejo de la localidad. Díaz ha sido alto ejecutivo en compañías como Sony Music, Polygram o Universal. Y su sombra acompaña también a artistas como Miguel Ríos, Juanes, Carlos Vive, Rafaela Carrà, Umberto Tozzi, Roberto Carlos o Miguel Bosé. A su dilatada trayectoria profesional se sumó el Grammy que recogió en 2022. Aunque ovetense de nacimiento, ha vidido a caballo entre Miami, Madrid y Luanco, donde disfrutaba de los veranos en la villa. Su último vínculo con la industria de la música fue con motivo de la creación de la Fundación Latin Grammys para ayudar en las carreras de talentosos estudiantes de música latinos, a cuyo frente estuvo siete años hasta su retirada definitiva.

Quien empezó como músico y compositor, todavía hoy se le recuerda como el autor de canciones como "Tengo una motocicleta", "Los chicos con las chicas" o "Te quiero así". Escribió versos que son memoria colectiva como aquel "para hacer bien el amor hay que venir al sur" que cantó Raffaella Carrà. "He tenido suerte con algunos artistas y algunas canciones", resumía él, siempre modesto.

Este próximo 8 de agosto vivirá otro cariñoso homenaje tras la puesta de largo el pasado febrero de su biografía, "Ayer tuve un sueño", que firma la periodista Belén Carreño, sobrina de Manolo Díaz. Esta vez será junto a los suyos, los de siempre de Luanco, cuando el productor y compositor volverá a subirse al escenario en otro acto muy emotivo.

La organización de "Luanco al mar" ya calienta motores para el programa que se desarrollará del 8 al 12 de agosto próximos. Arrancarán con la banda "Pignoise" y DJ The Real Frana. Al día siguiente, el 9 de agosto, será el turno del espectáculo infantil "La Granja de Zenón", en horario de tarde mientras que para la noche se ha reservado el show "Abba The New Experience". El violinista Ara Malikian tomará el relevo el 10 de agosto, un día antes de la que será la estrella de esta edición, Rozalén, pues tendrá en Luanco su único concierto en Asturias este verano. Para la despedida están aseguradas las risas con los monólogos de Joaquín Pajarón y su espectáculo "Radio Pajaronia en vivo".