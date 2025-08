El tiempo medio de pago, motivo de debate

Dos proyectos empresariales, el área de autocaravanas del Salinas y el polígono industrial del Aeropuerto de Asturias, protagonizaron ayer el pleno de Castrillón. La sesión plenaria, en el que se aprobaron tres reconocimientos extrajudiciales de crédito, se centró en interrogar al equipo de gobierno sobre la última decisión del Gobierno de Asturias, que decretó que el área logística que se trata de aprobar en el aeródromo no es un proyecto de interés estratégico. Además, para sorpresa de los presentes, Vox, IU y PSOE se pusieron de acuerdo en pedir premura al Ayuntamiento para conceder la licencia de apertura a Iván Valle, empresario detrás de parking para autocaravanas.

Vox, que mostró su apoyo al área logística del Aeropuerto de Asturias, insinúo que "hay municipios amigos de Barbón, como Siero, y otros que no". Según el grupo municipal liderado por Rafael González, ese es uno de los motivos por el que este proyecto no ha sido considerado de "interés estratégico" para Asturias. Por su parte, Yasmina Triguero, portavoz de Izquierda Unida, recordó que esta valoración no corre a cargo del Principado, si no que es la agencia Sekuens quien toma esta decisión. La exalcaldesa apuntó que, en el informe emitido, se expone que la empresa que quiere realizar este proyecto "no tiene asignado el valor del mismo, no existe una calificación adecuada a la realidad del suelo, no se especifican los servicios necesarios, no tiene nombre y apellido de las empresas interesadas en instalarse ahí y los puestos de trabajo de los que habla son estimados". "El proyecto es todo humo", sentenció, hasta en dos ocasiones, Triguero. Eloy Alonso, alcalde de Castrillón por el PP, zanjó el asunto diciendo que "nosotros siempre cumpliremos la ley". Nuria González-Nuevo, portavoz del gobierno, apuntó que "lo único que esperamos es que esto no se deba a que aquí gobierna el PP". "A nosotros nos da igual que la iniciativa en esa zona sea privada, mixta (como dijo IU) o que el gobierno diga que es público, pero creemos que toda iniciativa económica en la zona es buena", añadió.

El área de autocaravanas de Salinas logró algo que parecía imposible: poner de acuerdo a todos los partidos de la oposición. Izquierda Unida, PSOE y Vox preguntaron al respecto en el pleno que, además, contó con la presencia del promotor en el público. Ignacio Menéndez, concejal de Urbanismo, aseguró que desde que se hizo con esa cartera –fue tras retirar esa delegación a Gustavo Prieto– ha intentado agilizar los trámites "para que se presentasen en junio, pero los técnicos son los técnicos y yo no los puedo discutir". "La burocracia es así", lamentó el edil, quien explicó que al proyecto le queda "un último trámite, un visado". "No pidan cosas que ya tiene en el expediente", clamó IU.

"He tenido que vender hasta mi casa, ahora quién me va a dar a mis 400.000 euros", dijo, casi entre lágrimas, Iván Valle, que se pronunció tras el turno de ruegos y preguntas. El empresario destacó que, durante la celebración del festival Longboard, había más de ochenta autocaravanas aparcadas en Salinas, algo que está prohibido y ante lo que la Policía Local, según sus palabras, no hizo nada. "Es más, durante esta semana se llenó mi finca de coches y autocaravanas y, aunque llamé a la Policía, no hicieron nada. Me dijeron que no actuaban porque era una finca privada", señaló el afectado.

El pleno arrancó con un debate en torno al periodo medio de pago a los proveedores. El equipo de gobierno presumió de que pagar a sus proveedores en trece días de media, aunque Yasmina Triguero les recordó que, en su mandato, la cifra era incluso más baja. Iván López, portavoz del PSOE, alertó de que había varios pequeños comercios del concejo aún tienen facturas pendientes desde el 2022. IU y PSOE, eso sí, destacaron que el dato, los trece días de media, era bueno.