Un acuario de mantas y rayas frente al mar: así son los pequeños tiburones que también existen en el Cantábrico

En el Festival Surf, Music and Friends de Salinas se vivió ayer una jornada de lo más variada: desde un taller sobre conservación de mantas y tiburones, hasta una sesión de combate cuerpo a cuerpo, pasando por la reivindicación de la historia y la memoria de Arnao.

El festival no solo se consolida como un espacio dónde disfrutar del deporte acuático, la música y las food trucks, sino que también se convierte en un centro de divulgación científica y concienciación medioambiental.

Por la izquierda, Raquel Coya, Alba Miralles, Noelia Suárez, María Celneza, Antonio Torralba,Yaisel Borrel y Covadonga Huidobro.

El festival Surf, Music and Friends dio un espacio al programa "The Shark Ray Map", tuvo un espacio para dar a conocer el objetivo de su trabajo , en palabras del investigador Yaisel J. Borrell: "Unir ciencia y educación para tratar de ayudar a la preservación de elasmobranquios en el Cantábrico. Laura Miralles, investigadora, introdujo las principales especies de tiburones que habitan en la costa asturiana: "Normalmente, la gente no sabe que hay tiburones en nuestras playas", señaló.

Un acuario de mantas y rayas frente al mar

Los ponentes también explicaron cómo funciona el análisis de ADN ambiental, una técnica de identificación de especies que consiste en extraer una muestra de agua del mar para reconocer qué especies habitan en esa zona.

Gracias a esta práctica, también es posible evaluar el estado de conservación de las poblaciones a examen. La actividad se complementó con un taller de identificación de huevos de tiburones y rayas. El programa, en colaboración con el Acuario de Gijón, planea llevar acuarios con huevos de tiburones a los colegios. Se denomina "Bioacuario de tiburones" y plantea que los niños observen el desarrollo embrionario de los huevos y realicen actividades y experimentos diseñados para fomentar su pasión científica .

Entre ciencia y deporte, también hubo espacio para rendir homenaje al pasado y presente de Arnao, con motivo de la presentación del libro "Arnao, Pueblo ejemplar". La obra, que será su pase oficial para la convocatoria de la Fundación Princesa de Asturias, nació con un objetivo claro: mantener vivo el legado histórico del pueblo y reivindicar su singularidad patrimonial. "Nuestro propósito es principalmente recuperar la memoria de los vecinos", insistió Cesar Rodríguez, impulsor de la iniciativa.