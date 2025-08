¿Comer la mejor fabada del mundo en la arena? En esta playa de Asturias es posible (y los platos están volando)

"Cuando me lo propusieron a mí también me sonó un poquito raro, pero me parecía una mezcla divertida. Por eso decidimos probar", reconoce Pilar Meana, chef de la Cantina de Vilallegre, en Avilés. La cocinera es la culpable de que los veraneantes hayan cambiado, durante unos días, los helados por los platos de fabada. Y es que ha llevado su conocida olla ferroviaria al festival Music&Friends donde, en un puesto bautizado como "Fabas&Friends" reparte raciones a todo aquel que quiere probar sus platos. Fabada, callos, marmitaco... Todo lo que puede preparar con su afamado estilo de cocina. "Tengo que reconocer que está triunfado. Ahora mismo tengo cinco ollas delante y no paramos de servir", cuenta.

"El perfil de gente que más se acerca son, sobre todo, turistas. A la gente le llama mucho la atención y, como saben que son comidas típicas de Asturias, se acerca a probar", explica la avilesina, que ha llevado a Salinas algunos de sus platos más característicos. Además, también vende su fabada, la mejor del mundo, en lata, para que aquellos que se quedan con ganas de repetir puedan llevarse el plato a sus casas. "A la gente de fuera le encanta. Ayer hicimos marmitaco con jabalí y callos y triunfó", asegura.

Productos de kilómetro cero

Sus preparaciones, que apuestan por los productos de kilómetro cero y ecológicos, casa a la perfección con la filosofía del festival, evento que organiza su hermano, Carlos Meana. "Fue él el que me lo propuso, me dijo que le parecía una idea divertida y diferente. A mí, de primeras, me sonaba un poco raro, pero accedí. A la gente de primeras le choca, pero le da un toque distinto al festival", afirma Pilar Meana que, de esta manera, ha conseguido llevar sus fabas a otro nivel más.