Corvera se prepara para el día grande de su Summer Festival

El Summer Festival de Corvera ya inunda todo el concejo. El evento del verano en tierras corveranas se hizo sentir ayer tras su inauguración oficial, que estuvo acompañada por un taller impartido por Bicos y, a última hora, la actuación de Dj Edgar. Además, ayer también se abrió el mercado que durará hasta el domingo, último día de esta cita.

Hoy será uno de los días más completos, con la apertura del mercado desde las 11 horas de talleres de manualidades y maquillaje y la participación de grupos como Argayu en la sesión vermut. Uno de los platos fuertes de la jornada será el espectáculo del Mago Pelayo a las 19.30 horas o y la música de DJ Ger desde las 21.00 horas.

El domingo se vivirá una jornada familiar y refrescante. A las 12.00 horas se instalará un gran tobogán de agua gratuito en la Plaza de Europa, donde los más pequeños podrán disfrutar hasta bien entrada la tarde. Habrá más talleres con Nuni y el Bosque de los Gamusinos, música en directo con Argayu y, como cierre del festival, actuará el grupo corverano La Movida a las 21 horas.

El Corvera Summer Festival 2025 nace con el objetivo de ser un punto de encuentro para las familias, un espacio en el que disfrutar del verano sin salir del concejo, apostando por la dinamización del comercio local, el ocio saludable y la cultura.

Desde el Ayuntamiento destacan que "este festival no solo ofrece actividades de calidad para todas las edades, sino que convierte Corvera en un lugar atractivo para estar en verano, especialmente pensado para quienes no pueden o no quieren salir de vacaciones". La colaboración con APYMEC busca además "dar visibilidad al pequeño comercio y ofrecer oportunidades para que la hostelería local participe activamente en la vida cultural del concejo".