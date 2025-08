La gran industria alerta de que el precio de la luz ronda otra vez "máximos históricos"

Joaquín González-Blas Sánchez participó ayer en el seminario "Del pacto verde al pacto de la industria limpia: seguridad, economía y sociedad", el primero de los que ha programado este mes de agosto en Avilés la asociación de los Cursos de La Granda. Allí se lamentó sobre el precio de la energía: "Son altos o bajos en comparación con el resto; los actuales los tenemos en máximos históricos, solo superados por los de la guerra de Ucrania. Eso, absolutamente, va a lastrar la capacidad de competir de todas nuestras industrias", aseguró a LA NUEVA ESPAÑA justo al término de su intervención.

González-Blas es el director de Energía y Sostenibilidad de la empresa Nippon Gases, pero su presencia en Avilés no se justificó únicamente en esa responsabilidad: es también el secretario general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (Aege).

Combustibles fósiles

"Las razones por las que el precio de la energía no es competitivo en España es porque el del mercado es alto; está basado en combustibles fósiles la mayoría de las horas y, a pesar de eso, hay horas de cero euros. Además, los costes regulados son muy altos, y la asignación de estos costes regulados perjudica a la industria", dijo el directivo de la patronal de los electrointensivos.

Criticó asimismo la no aprobación del "decreto antiapagones" de la semana pasada –los partidos PP, Vox, Podemos, Junts, UPN y BNG votaron que no a su desarrollo–: "En lo que le toca a la industria suponía una reducción muy importante en los peajes por el uso de las redes y esto tiene un impacto económico muy considerable. No es una solución definitiva porque la reducción de los peajes era transitoria, pero el impacto este año es muy significativo si no se resuelve", apuntó Joaquín González-Blas.

La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, la socialista Sara Aagesen, ha vuelto a intentarlo: ha iniciado la tramitación por la vía rápida y acortando plazos de la propuesta de real decreto por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico. Para González-Blas, este paso "es complicado, porque son niveles de aprobación legislativa diferentes;en el decreto había muchas medidas, una las han recuperado, pero otras no". n