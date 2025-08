María Fernández, exvicepresidenta de la CNMC: "El apagón pudo deberse a la rapidez en la integración de tantas renovables"

La economista María Fernández (Oviedo, 1975), que entre 2013 y 2020 fue la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), participó ayer en Avilés en el primero de los Cursos de La Granda de este verano. En un descanso entre mesa redonda y mesa redonda, atiende a LA NUEVA ESPAÑA.

-¿Por qué el mercado eléctrico es el más complejo del mundo?

-Porque es un servicio que no puede almacenarse por el momento y el hecho de que tengas que consumirlo al mismo tiempo que se genera implica que no funciona como un mercado habitual, como puede ser el de manzanas, que puedes acumular y luego las vendes. Por eso es muy complejo de analizar y de regular. Además, la electricidad como tal, la diferencia que tiene solamente es en la vía de la generación, no del consumo; una persona no sabe si su electrón es nuclear, de carbón o si es...

-¿Por qué España tiene el precio más caro de Europa?

-Bueno, aquí hay un cúmulo de factores. Aunque se cerraron ya casi todas las térmicas de carbón, se sigue pagando un coste adicional por las emisiones de carbono de las centrales de gas. No es lo mismo generar con nuclear, generar con renovables, generar con gas natural, porque tienen prestaciones distintas. La nuclear y el gas natural te mantienen estable el sistema: como no puedes acumular electricidad, si de repente no hay viento o no hay sol, tengo que meter más gas natural. Como el gas natural es contaminante, tengo que poner un precio adicional, que es ese precio de carbono. Por lo tanto, el precio se te hace más alto.

-La semana pasada iba a haber un decreto de antiapagones, pero se vino abajo por falta de apoyos parlamentarios. ¿Era tan malo?

-No, no, no. En principio son cosas técnicas que tienen que producirse, que tenían que haberse producido antes para poder estabilizar el sistema, porque mantener el sistema en equilibrio –oferta igual a demanda–, requiere muchos ajustes, y sobre todo cuando estás cambiando aceleradamente la normativa energética. Por lo tanto, hay elementos muy necesarios en ese real decreto ley, pero tenían que haberse realizado con anterioridad y en unas circunstancias posiblemente políticas en las que te permitan ver, aprobar, gestionar. Claro que aprobar las cosas por real decreto ley, porque de repente tienes un apagón... digamos que podías haberlo pensado antes.

-Los grandes consumidores piensan que se les han dejado a medias.

-El decreto tiene un montón de medidas, no solamente es antiapagones; tiene un montón de decisiones también para mejorar la competitividad de la industria a través de una serie de ayudas y demás. Cada uno barre para su lado. Había medidas para todos los agentes del sector.

-¿Estábamos tan mal como para tener ese gran apagón?

-En principio no. Posiblemente se forzó demasiado la máquina. ¿Por qué? Porque un mercado eléctrico tan complicado como este, donde tienes que ir incorporando nuevas tecnologías, no nuevas porque ya estaban, sino masivamente nuevas, significa que tus sistemas de refuerzo de redes y tus sistemas de operación tienen que ir acompasadas a ese nuevo diseño. Y probablemente ese diseño falló por acciones prematuras todavía sin ajustar. Es decir, el sistema español de redes es muy robusto. Es muy robusto. Un fallo de este tipo es posiblemente debido a la rapidez de la integración de tanta capacidad renovable.

-¿Y cerramos el carbón antes de tiempo?

-Yo, si le soy sincera, para mi gusto, creo que sí. Creo que, sobre todo con la guerra de Ucrania y teniendo en cuenta que hay elementos estratégicos que no debemos olvidar, aquí hay que equilibrar siempre la balanza: sostenibilidad, competitividad y seguridad del suministro. Y claro, un producto autóctono, es verdad que caro, contaminante y demás, puede ser estratégico por seguridad del suministro, como lo hemos visto con la guerra de Ucrania, bueno, en fin. Es verdad que es muy contaminante, ciertamente, pero posiblemente también antes de tiempo vamos a cerrar las nucleares.

-Eso es lo que queda, porque estamos apagando también.

-No, empezarán en 2027: ese es el calendario. En esto yo tengo una postura muy clara: no me parece razonable. Es decir, la energía nuclear no es contaminante de CO2 y, por tanto, cerrarlas prematuramente es muy arriesgado y eso llevará necesariamente a aumentar el precio eléctrico, como se ha visto en Alemania.