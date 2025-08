Jóse Busto (Gijón, 1973) estrena esta tarde (19.00 horas) "El colmenero divino", de Tirso de Molina. Lo hace en el patio del palacio de Camposagrado. El espectáculo, que cuenta con ayuda pública del Festival Barroco Bances Candamo, está protagonizado por Sara Pestana, Susana Gudín y Aida Valladares.

Este Tirso no es muy conocido.

Pues sí, apareció por ahí. Parece ser que esta es una de las obras que está siendo investigada porque igual no es del propio Tirso. Están ahí además con el tema de la inteligencia artificial. De momento está considerada como de Tirso, aunque hay sospechas de que no lo sea.

¿Y qué le gustaba?

Su muy marcado contraste con "Las cortes de la muerte".

Dice el espectáculo que estrena este miércoles.

Eso es: en el Palacio Valdés.

Les estaba escuchando.

"Las cortes de la muerte", de Lope, es más existencial, la muerte reúne, y "El colmenero divino" está más anclado a tierra, sobre el trabajo. Es una metáfora un pelín más infantil, menos existencial. Y a mí me parece súper graciosa porque hay una ingenuidad que es la de aquella época. Evidentemente, nosotros lo retorcemos un poco con humor, porque ya sabe que lo nuestro es hacerlo con humor y un poco gamberro. Pero sí, los labradores, la miel, la gente que trabaja. Hay un personaje que es el, ¿cómo se llama? Bueno, como el vago. Que nosotros lo convertimos en un "nini". Y es como muy ingenuo. Entonces me gustó el contraste con el existencialismo de "Las cortes de la muerte".

¿Este camino suyo por lo clásico le divierte también?

Muchísimo. Porque yo siempre tuve una distancia bastante grande con el teatro clásico, pero yo creo que fue a raíz del año pasado. Me puse y empecé a... Sobre todo a mí lo que más me interesa son los autos sacramentales. Me parecen verdaderas "performances". Ya lo dije en muchas ocasiones.Yo ahí veo a Beckett, veo... Era lo que utilizaban ellos para que la gente aprendiera. Entonces es muy divertido.

¿Y cómo ha sido el proceso de los ensayos?

Divertirnos. Preparé la adaptación. Evidentemente, no hacemos todo el texto porque sería inabarcable y aburrido. Hice una adaptación. Intentamos respetar la línea argumental de un poco lo que pasa. En la medida de lo posible, el verso. Aunque esta vez no he querido tampoco respetarlo mucho. Es un proceso muy divertido.

¿La adaptación la hace usted solo o trabaja con los actores?

Primero lo hago yo solo. Hago yo la adaptación según mi propio gusto: esto sí, esto no. Y luego evidentemente con los actores. Tanto en esto como en "Las cortes de la muerte"... Habitualmente, en obras más mías, yo tiendo a ser un director muy estricto, pero aquí no, aquí los dejo. Esto funciona, esto no. Prueba esto. Aquí hay muchísima libertad. Muchísima.

Y en este ciclo clásico tiene dos funciones.

Dos funciones, nosotros y dos la Fundación del Siglo de Oro.

¿Cómo los vio?

Me parece de un nivel… demuestran que que se puede encarar el teatro clásico desde otro sitio.

n