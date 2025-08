Avilés, como Memphis, despide el festival de música negra "La Grapa" con "pasión"

Aurora García es, según la crítica especializada, la mejor voz soul del país. La de ayer fue su tercera vez en Avilés y la segunda acompañada por "The Betrayers". Cerraron la décima edición del festival de música negra "La Grapa" con "pasión" con una dosis cargada de soul, "que es la pata fuerte del banco" de un sonido "ecléctico", como definió la vocalista la música de su banda durante una conversación con este periódico tras la prueba de sonido. Aurora tuvo tiempo para hablar de música negra y de paso del festival que ha acogido y aplaudido su música en su décimo aniversario. "La música negra es luz, es armonía, baile y buen rollo", señala la artista que llena el escenario con su voz en cada uno de sus "bolos" de esta minigira veraniega con escala en Avilés.

Una pareja baila durante una de las actuaciones de la noche. / Mario Canteli

Habla del público "del Norte" y lo describe como "apasionado" y demanda más movimiento musical en Asturias, lo compara con otras regiones como Galicia y el País Vasco y defiende la necesidad de promocionar más iniciativas como la de "La Grapa", centradas en la música con raíces afroamericanas. Aurora es de soul, pero también de rock y de tantas armonías englobadas dentro del gran abanico de la música negra. "Aurora and The Betrayers" fueron los encargados de despedir la décima edición del festival en su segunda y última jornada. No estuvieron solos en el escenario.

Aurora García, tras la prueba de sonido de "Aurora and The Betrayers". / Mario Canteli

La noche abrió con un espectáculo de "Jones & Kid" acompañados por Mingo Balaguer con juegos de blues. El guion de la fiesta lo continuaron "Malted Milk". La banda de origen francés también es puro soul, introduce guiños de funk y otros sonidos que han evolucionado en sus dos décadas en la carretera. Los "Malted Milk" hicieron las delicias de un público que volvió a llenar por segunda noche consecutiva el parque del Muelle, convertido una temporada estival más en el principal escenario de las celebraciones musicales de la tercera ciudad asturiana.

Después, John Nemeth y su banda desplegaron todo su potencial bluesero. Este bluesman de Memphis compone, canta, toca la armónica y tiene una habilidad pasmosa para concitar aplausos y "buenas vibraciones", como destacaron varios de sus seguidores poco antes de la prueba de sonido y después de haber disfrutado de la música del estadounidense en Valles (Piloña) hace años en la sede de la asociación musical Bocanegra. Y para despedir, "Aurora & The Betrayers" dejaron el pabellón en lo más alto de un festival consagrado que este año ha soplado sus diez primeras velas.