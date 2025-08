José Juan Deniz, próximo titular de la parroquia principal de villa: "El cambio a San Nicolás de Bari me produjo desconcierto: no lo había pedido"

José Juan Hernández Déniz (Santa Cruz de Tenerife, 1958) es, de momento, el párroco de Villalegre y La Luz. En septiembre, sin embargo, tomará posesión de su nuevo destino: San Nicolás de Bari, la parroquia matriz de Avilés. Mientras llega ese día, Hernández Déniz continúa trabajando: acaba de bautizar a una niña en el templo del Sagrado Corazón. Es la tercera del año.

-Tres en un año son pocos, ¿no?

-Poquísimos, pero es lo que hay, esta población está envejecida, mayoritariamente envejecida, y los jóvenes no son muy afectos a la iglesia, de hecho aparecen poquísimos. Y no es porque no se haga el esfuerzo: tenemos el colegio, el colegio de las Agustinas, que está dentro del territorio parroquial, yo voy por el colegio; voy a la inauguración de curso, primeras comuniones, jubilación de algún profesor, fin de curso, misiones; en fin, estamos continuamente dando la brasa.

-¿Llegó aquí, a esta unidad parroquial?

-Hace tres años.

-¿Y venía?

-De Covadonga.

-¿Cómo le recibieron los vecinos de La Luz y de Villalegre?

-La verdad es que muy bien. Aquí hay muy buena gente, muy buena gente, venían de un problema un poco gordo: la enfermedad del anterior sacerdote. Como sabe tuvo un ictus y quedó mal.

-Lo recuerdo.

-La verdad es que no tengo que decir nada en contra de la gente, tanto de Villalegre como de la Luz. Es verdad que son diferentes, son diferentes, es cierto que yo no hago esa distinción que muchas veces hacen de: "Huy, aquí están los ricos, ahí están…" No.

-Bueno, aquí estaban los Maribona y todo eso.

-¿Qué queda de los Maribona? La propia casa de los Maribona no está ocupada por los Maribona, está ocupada por otra gente.

-Y además queda de su mano la dirección del culto a la patrona de Avilés.

-Eso es, patrona de Avilés y comarca. Ahí está el escrito del Vaticano que lo concede desde el 2012.

-Y ahora empieza la novena.

-Empieza la novena el día 7, víspera de Santo Domingo, del 7 al 15; el 15 es la fiesta, y he elegido un lema acorde con el año santo, el año santo de la Esperanza, que es: "Enséñanos a creer, esperar y amar contigo".

-Usted es canario.

-Yo soy canario de nacimiento. Nací en Santa Cruz de Tenerife.

-Pero su trabajo pastoral lo ha desarrollado en Asturias.

-Siempre, siempre he estado en Asturias.

-¿Y por qué razón?

-Yo, a ver, yo fui monje benedictino en Samos, en Lugo. Me salí del monasterio porque llegaba el momento de hacer la profesión temporal y entonces yo, bueno, con reflexión y de mutuo acuerdo también con el maestro de novicios y todo eso, quedamos en que yo tenía que volver al amor primero. ¿Cuál era mi amor primero? Pues el sacerdocio. Porque era lo que realmente me atraía. Lo otro es verdad que yo sigo teniendo todavía un cierto matiz contemplativo, un matiz así como, bueno, pues eso de buscar razones, ese tipo de cuestiones. Y mucho amor por todo lo que significa el mundo espiritual: desde la oración hasta el cuidado de la liturgia, todo eso, ¿no? Y eso lo he mamado ahí. Y entonces yo salí del monasterio, ya tenía veintiuno, veintidós años. Me hace dudar. Tengo ahora 67, aunque no los aparente. Entonces la opción fue, yo continúo aquí porque aquí no tengo la presión que tenía en Tenerife. Mi familia nunca estuvo de acuerdo con que yo fuera cura. Mi madre sí, llegó a aceptarlo y murió con esa convicción. Mi padre no tanto. Mi padre luchaba por otras cosas. Entonces yo dije, yo me quedo aquí y termino aquí. Entonces, ¿qué hice? Me fui a la Universidad de Comillas en Madrid. Y yo soy licenciado en Dogmática por la Universidad de Comillas en Madrid. Y luego busqué una diócesis que necesitara clero. Todas las de España. Salvo Toledo. Entonces, pues bueno, aquí tenía amigos, tenía contactos. Y entonces, bueno, pues eso me facilitó el camino.

-Y está en Covadonga un tiempo largo.

-Estuve en Covadonga seis años, que para Covadonga es un tiempo largo.

-Hace menos de un mes que dicen que empieza a hacer la mudanza.

-Eso es. A ver, lo normal es que a la persona destinada le dejes hacer un proyecto. Y eso requiere tiempo. El primer año siempre es ver. Ver cómo funcionan las cosas, con quién puedes contar... Luego viene una segunda parte que sería ya el actuar, y otro, pues ver qué frutos va dando lo que tú vas poniendo. ¿Tres años se puede conseguir eso? No. Entonces, claro, cuando a mí me propusieron esto, yo lo primero que sentí fue un desconcierto: no lo había pedido, ha sido una sugerencia del Arzobispo, pero digo: "Todos los que me conocéis, sabéis que soy hombre de iglesia. Y entonces yo no voy a dar un no como respuesta, sino todo lo contrario. Ofrezco mi humilde trabajo y lo que pueda hacer. Y en ese sentido es que voy.