Rafa Tarsicio, del grupo "Puño Dragón": "El Ewan es como un cuento de hadas, su atmósfera es increíble"

"Puño Dragón" es uno de los protagonistas del programa de este año del "Songs for an Ewan Day" de Salinas. Se subirán al escenario del bosque del Agüil el próximo viernes 8. El grupo de rock asturiano, que en los últimos meses se ha empezado a considerar como un referente del género por su disco "Juegos Violentos", está liderado por Rafa Tarsicio, voz principal, junto a los músicos Germán Mingote, Erik Iglesias, Manu Huerta y Rubén Loro. El suyo es equipo multidisciplinar y repleto de energía al que también pertenece Alejandro Famos, director de arte al que consideran miembro imprescindible para su música.

-¿Ganas de subir al escenario del Ewan?

-Tenemos muchísimas ganas y es nuestra primera vez. Siempre he ido como público y es un festi con una sensibilidad especial, encima en casa. Hay una atmósfera increíble que no se suele conseguir en los festis, generalizando. Muchas veces está hecho por la pasta a y corriendo y el Ewan me parece un cuento de hadas que nos apetece mogollón.

-¿Alguna sorpresa para ese día?

-Puede haber una pequeña sorpresa, pequeñita… En forma de instrumento musical. Pero no vamos a poder tocar con Mateo Eraña, con el que hemos colaborado en "Hacernos viejos" porque él toca el 9 en el Ewan.

-Festivales, ¿a favor o en contra?

-Es una pregunta difícil de responder en dos frases. Yo participo en el circuito de festivales como artista, estoy a favor de la idea de festival per se y que se hacen con gusto y cariño, pero en contra de cómo se hace muchas veces.

-Este año tienen muchas más fechas, ¿hay ilusión?

-Sí, por ejemplo, nos apetece mucho ir a "Un Lugar del Norte", en Palencia, a "Las noches de toro" de Burgos, o al festi de "Playa Madre", también en Asturias, entre otras fechas señaladas. Pero le tenemos muchas ganas a todo.

-¿Por qué "Puño Dragón"?

-La explicación es un poco ambigua: estábamos en el estudio pensando en nombres para ver cómo llamábamos a esto, diciendo tonterías y, en un momento dado, dijimos: ‘pues un nombre así grandón, como Puño Dragón’. Es de grandones cuando no lo somos para nada. A nosotros que fuimos niños en los 90 nos recuerda a la cultura de "Dragón Ball" o "Pokemon", como cuando eres un guaje jugando en el parque.

-Pequeños , pero no tanto, porque en el último año han alcanzado cifras récord…

-Sin duda, esto a partir de enero que presentamos "Juegos Violentos". Estuvimos un año entero grabando y pensando el concepto, la estrategia, trabajando con Alejandro. Fue un cúmulo de pequeñas cosas bien hechas que ha generado un año en el que estamos flipando con la acogida y con el cariño. Teniendo en cuenta todo esto, se puede vivir de la música y es lo que llevo buscando toda la vida, llevo trece años tocando, es el sueño de todos. Aunque empezamos a tener medios, todavía nos faltan muchos otros: conducimos, llegamos a la otra punta de España, descargamos, hacemos la prueba de sonido y todavía tenemos que dar el concierto.

-¿Cuál ha sido su esencia o fórmula que gusta tanto?

-Lo que entiendo que le gusta a la gente es que somos muy nosotros, un poco un tópico, pero tratamos ser moñas reales y realistas en cada proceso, desde la producción hasta como hablamos en Instagram. Somos seis amigos, junto a Flamos, que amamos la música y que sentimos mucho las cosas que nos pasan y que tratamos de plasmarlas con honestidad en las canciones.

-Están en redes pero, ¿siguen apostando por el disco y lo de "antes"?

-Por su puesto, hacemos un rock muy clásico con discos muy trabados. Creemos en lo artesanal, en el tiempo, y lo tratamos de defender pero a un artista hoy le toca decidir muchos límites para tratar de llegar a la gente sin renunciar a su esencia. Nosotros pensamos: renunciar a hacer un disco de rock como nosotros creemos que hay que hacerlo, no. Cuidar el Instagram… sí, eso lo podemos hacer.

-¿Quién es la misteriosa mujer de la canción "Emilia"?

-Con la rapidez de hoy muchas veces los artistas se ven obligados a explicar mucho su obra para hacerse entender y para que guste. Pero este ciclo en el que estamos creo que fastidia la experiencia del oyente. Podría meterme a dar detalles de Emilia, pero igual no son mejores de los que la gente imagina. Me gusta que cada uno viva su experiencia.

-¿Qué canción de "Juegos Violentos" es su predilecta?

-Tengo importante y favorita. Sería muy egoísta si con "Haré lo que pueda" no dijera que es la más importante porque es la que se hizo viral y la que más nos cantan. Y mi favorita, depende del día, suelo estar entre "Vamos ,vampiros" y "Emilia". Porque tienen más que ver con mi gusto personal, son un poco más raras, y yo le doy mucha importancia a las letras y trato de cuidar eso. Dentro de mis capacidades, pienso que están bien escritas y estoy muy contento con esos dos textos.