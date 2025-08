¿Por qué hay un reguero de locales vacíos en Avilés? La clave está en este sector

El crecimiento de la banca online y la necesidad de ahorrar costes, ha llevado a las entidades financieras a poner en marcha una estrategia de repliegue y concentración de oficinas físicas, que en la última década ha conllevado el cierre de unas 17.000 sucursales en toda España. Un informe del Banco de España resalta que entre los principales efectos de esta estrategia se encuentra la dificultad para acceder a dinero efectivo y que dificulta el acceso de las personas mayores, por la brecha digital. Pero no solo eso. Estas políticas también afectan a la configuración de las ciudades, que ven cómo esos establecimientos pasan de tener vida a verse clausurados y sin gran esperanza de resurrección, algo que los profesionales del sector achacan a sus precios, dimensiones y a la crisis que vive el comercio de proximidad..

Avilés no ha sido una excepción en la política de las entidades bancarias. En un simple paseo por el centro de la ciudad faltan dedos en las manos para contabilizar el número de bajos comerciales vacíos en lo que en su día fueron entidades bancarias.

Solo algunos ejemplos: Un antiguo BBVA en Emile Robin, un CaixaBank en Fernando Morán, un Unicaja de la calle Quirinal con Eduardo Carreño, un Cajastur junto al parque del Quirinal… Los hay de todas las entidades bancarias y en todos los bancos.

Todas ellas llevan al menos un año clausuradas y actualmente se encuentran vacías. "Son locales de bastantes metros, que suelen necesitar de una gran inversión, porque tienen elementos como cámaras de seguridad o cristales blindados, que implican un sobrecoste a la hora de afrontar una reforma", explica Eduardo Font, agente inmobiliario de HousePlus.

Font hace también otra apreciación sobre esta situación. "Muchos de los locales son gestionados por los propios bancos. Los mueven a través de sus grupos mobiliarios, y claro, no es lo mismo gestionar eso desde Madrid, por teléfono, que en una agencia en la propia ciudad", reflexiona.

Rafael de la Vega, de la inmobiliaria De la Vega, agrega otro factor: la crisis del comercio tradicional. "Los locales, en general, no están teniendo buena salida. Igual que de vivienda se vende todo, con los bajos cuesta más", explica, sobre una realidad a la que añade algunas excepciones: "La zona de La Cámara hasta Sabugo, el entorno del Atrio, Rui Pérez y la zona de José Cueto próxima a Las Meanas, donde sí hay demanda".

A juicio de De la Vega, esta situación "no va a cambiar". "Lo que es medianamente se acaba vendiendo, pero en los barrios la situación tiene pinta de ser complicada", abunda.

Un caso de éxito

El caso de Pablo Esteban Moreno es paradigmático. Trabajador de Saint-Gobain, fue uno de los empleados que se vieron afectados por el cierre de la división de Sekurit. "Yo siempre fui muy aficionado a la fotografía, y ya había pensado hace años en poner una tienda de impresión y reprografía, pero al final había desechado la idea. Pero con el cierre, y aprovechando la indemnización, vi que era el momento", explica.

Así, se puso a buscar un local. Tenía clara que la zona debía ser por el entorno de Las Meanas y La Cámara, "una zona de mucho paso, en el centro", y en el que, además, su mujer ya regenta un establecimiento. Y así dio con un bajo comercial en el número 7 de la calle Doctor Graíño que en su día había sido una oficina de Kutxabank. "Lo vi y me encantó. Me costó mucho encontrar un teléfono de contacto para preguntar por el precio, pero a través de contactos, de familiares, de una gestoría que hay arriba… logré dar con ellos. Me dijeron que el establecimiento estaba en subasta y que había que hacer una puja, pero el precio era muy alto", relata el propietario de MegaPixel.

Siguió la búsqueda y no encontraba un local que se adecuase a sus necesidades, así que volvió a contactar con la entidad que gestionaba el local y le explicaron que aquella subasta había quedado desierta. Ahí comenzó a negociar con la entidad bancaria hasta que acordaron un precio que les encajaba a ambos. "Ahora, la verdad, estoy encantado", afirma el empresario, que no concreta el precio que tuvo que pagar por el local, pero que reconoce que fue superior a los 200.000 euros: "Se juntaron varias oportunidades y, la verdad, creo que hemos acertado", sentencia.