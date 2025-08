Manolo Díaz, músico y productor : "Un mes en Luanco da para dominar sus virtudes y ninguno de sus defectos, porque no tiene"

El impulsor de pop en Español, Manolo Díaz, nació en Oviedo pero es luanquín de corazón y por eso recibirá un homenaje el próximo 8 de agosto. Será en una cita íntima, previa al primer concierto del festival "Luanco al Mar", en la que músicos, familiares y autoridades locales reconocerán su legado en la música.

-¿Qué es para usted la villa?

- Mi padre, que era avilesino, siempre decía que Luanco era el puerto de Asturias, porque él había tenido la oportunidad de conocer un puerto fino en Italia. Y es verdad que cuando ves la plaza de la Baragaña, te enamoras de Luanco. Luanco tiene unos guiños, unas arquitecturas de su época muy importantes. Yo creo que es una de las ciudades de Asturias, porque ya no es un pueblo, más bonitas e ideales para pasar el verano, como lo he pasado yo. Ahora que estoy retirado, me paso dos meses aquí. Y conozco Oviedo mucho mejor que Madrid a pesar de que he vivido en Madrid muchísimos más años. Y Luanco todavía mejor. En un mes en Luanco, durante muchísimos años, da como para dominar sus virtudes y ninguno de sus defectos, porque no los tiene.

-¿Cómo era la vida en el pueblo cuando era niño?

-Luanco era mucho más pequeño que ahora. Y el turismo era mucho más frío. Era todo un poquito más primitivo. Venía para Luanco a partir de San Pedro, el 29 de junio, y estaba un mes. Nos dábamos el día a día a las pipas de girasol. Nos tirábamos desde la punta del Gallo, desde arriba del todo. Luego veníamos nadando hasta la playa, que antes, en aquella época, no tenía la arena que hay ahora. Entonces subía y bajaba la marea hasta la pared, así que nos quedábamos sin playa. Entonces era un poco más heroico. Pero, al mismo tiempo, era muy encantador.

-¿Y qué queda de ese Luanco?

-Luanco se ha convertido ya más en una ciudad con intereses financieros. Es distinto. En aquella época todo el mundo se conocía, aunque no fuesen amigos. Cuando veíamos a las chicas, nos gustaba acercarnos a ellas. Hablábamos entre nosotros para conquistar alguna de ellas. Nosotros íbamos a Valpa, la discoteca Valparaíso. Pero ahora hay otras cosas: tiene ya varios hoteles, tiene restaurantes bastante buenos. Tiene zonas de parking, aunque todo se queda pequeño. El clima está también mejorando durante los veranos. Este año está siendo un verano histórico de poca lluvia, mucho sol y muy buena temperatura.

-¿Y vino todos los veranos ?

-Yo estuve trabajando dos años en África occidental cuando tenía unos 21 años. Me fui a trabajar como topógrafo en la construcción de un ferrocarril a través de una selva y un puerto en la costa. Estuve dos años allí. Mi familia alquilaba cada año una casa que estuviera disponible en Luanco para pasar el verano, entonces mis cartas no les llegaban porque no sabía con exactitud la dirección y, además, mandaba una cada semana concienzudamente. Y fue cuando empecé a mandarlas al cura de la iglesia para que se las hiciesen llegar a mis tías y a mi madre.

-¿Qué rincón de Luanco destaca usted?

-A mí me parece la plaza de la Baragaña un decorado para hacer una obra de teatro. Me parece un sitio hecho con madera y con pintura para un escenario de una obra de teatro o de un ballet o de un concierto poniendo unas gradas.

-¿Y alguno de estos lugares le ha inspirado para componer?

-Bueno, yo escribí una canción pensada en Asturias que se llama "Sierras y valles" y de alguna forma mi relación con la Punta la Vaca y con ese paseo que hay, pues tuvo bastante que ver con la inspiración de la canción aunque la canción no lo mencione. Hablo de ese lugar.

-¿Y qué sintió cuando le avisaron de que recibiría el galardón "Esencia de Luanco al mar"?

-Bueno, me emociona mucho, todavía estoy digiriéndolo. ¡Es fantástico! Y precioso. Yo hice el pregón para el Socorro y lo hice con mucha pasión y estoy muy orgulloso de ese discurso, igual que con este.

¿Y a quién lo dedicará?

-Sin duda, a mi hermano José Ramón, que murió desafortunadamente de un cáncer. Un fanático de Luanco y personaje único, un tipo guapísimo e increíble que Luanco echaba en menos.

El argumentario de la organización para premiarle

El festival "Luanco al Mar" ha concedido un galardón al especial al músico y productor asturiano Manolo Díaz, al que el organizador, Enrique Granda, lo define como "un referente para todos los que nos dedicamos a la música".

El premio, concebido como un homenaje único y no como una distinción anual, "es modesto, pero sale del corazón", explicó. Díaz ha estado implicado con el festival desde la primera edición.

"Quería pagar su entrada, sabía lo que cuesta organizar esto. Esa modestia no es habitual en alguien con su trayectoria", señala el organizador.