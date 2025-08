Mateo Eraña, cantante en el cartel del «Songs for an Ewan Day»: "Es un festival muy acogedor porque estás muy cerca del fan"

Mateo Eraña dio el salto como solista en 2023. Asturiano, músico multidisciplinar y con un estilo que transita el pop rock, que compagina con su formación académica de flauta en Madrid, instrumento que toca desde los ocho años. A esa temprana edad comenzó también con la batería, a la que más tarde sumaría la guitarra. Este sábado 9 de agosto actuará en el Songs for an EwanDay de Salinas.

-Es la primera vez que tocan en el Ewan, ¿hay ganas?

-Sí, es la primera vez. Es la primera, pero me hace mucha ilusión. Es un festival superbonito y superguay, con artistas muy buenos.

-¿Algunas le inspiran?

-Muchos, por ejemplo, Malmö 040, que aparte de ser muy amigos míos, son mucha inspiración para mí, la verdad. Les sigo desde hace tiempo y cojo muchas cosas de ellos. Y los "Puño Dragón" cabe destacar también. Estoy viciado al último disco de ellos. Y la verdad que el festival Ewan tiene como particularidad que es un sitio muy primitivo, como muy íntimo.

-La intimidad del Ewan, ¿cómo la espera vivir?

-Tiene como características que en un sitio como muy acogedor. Muy íntimo. Que está muy cerca del fan realmente. Lo espero con más ganas de lo normal, obviamente porque estar más cerca del público yo creo que me ayuda más que estar, por ejemplo, que también me encanta estar en un festival grande con un escenario gigante, son experiencias diferentes, espectaculares. Pero tener el público cerca te ayuda a la dinámica del concierto que sea mejor y que vaya bien. Me apetece mucho ir ahí a tocar porque te quedes al público muy cerca.

-¿Y el resto de fechas?

-Venimos de tocar en Bombastic, una muy buena experiencia, y del Sonorama. Luego estaremos en Cádiz y, al día siguiente, tenemos el Ewan. Hacemos los tres. Luego tenemos Almería a mediados de agosto y el festival en las fiestas de San Mateo. Y terminamos los festivales en noviembre. Ahí terminamos ya los conciertos para preparar la salida del disco bien y las salas que haremos en 2026.

-En comparación con el verano pasado, ¿este verano va a ser más movido?

-Sí, nada que ver, la verdad. Nada que ver. El año pasado sí que tocamos bastante por Asturias y un poco por Cantabria, pero ahora sí que vamos a estar de un lado para otro. El triplete que tenemos en agosto, antes del Ewan, va a se recorriendo toda España en tres días. Me apetece mucho eso porque nunca lo hemos hecho. Y las horas de furgoneta con la banda, que son además muy amigos, va a molar mucho, yo creo.

-¿Qué novedades musicales tienen después del EP "406"?

-Ahora justo estoy grabando disco, que se va a llamar "Transparente". Me está produciendo Juan Ewan, del Songs for an Ewan Day. Y han salido ya tres singles, el segundo se llama "Hacernos viejos", que ha salido con "Puño Dragón". Que la verdad es que me encantan y fue muy guay que pudiesen colaborar en mi disco. Hemos sacado un último single hace un par de semanas y ya hasta septiembre, que saldrá otro single más, no sacaremos nada para que el disco salga en noviembre.

-¿Cómo está yendo "Hacernos Viejos"?

-Va muy bien, estoy muy contento porque no soy un artista que tengo números y "Hacernos viejos" tiene como 60.000 reproducciones. No puedo pedir más de eso porque no me esperaba nada de esto. Ya habíamos tocado una vez juntos, yo de batería con los Drugos y Rafa Tarsicio, de "Puño Dragón", colaboró. Le escribí tirándole la caña indiscretamente y coló, y encima me dijeron que les hacía mucha ilusión.

-La canción "Prometo no llamar", ¿de quién habla?

-Yo suelo escribir de lo que me suele pasar, obviamente. Y habla de una situación que me pasó el año pasado. Y la conté tal cual a Juan Ewan, la compusimos juntos y habla un poco de como se vive la pérdida de una compañera. Y vamos, tampoco tiene mucho misterio. Es lo que parece, es esa situación en la prefieres dejar las cosas como están.

-¿Y cómo vive un músico emergente el panorama musical actual?

-El panorama musical, por lo menos para mi gusto, ahora en España hay muchas más bandas que antes, o eso quiero pensar. En Asturias también hay muchas más bandas que hace cuatro años cuando éramos unos chavales y estábamos empezando y no había casi grupos. Sigo a bastante gente que ha salido hace un año o dos y que están haciendo cosas muy chulas. Aparte de, obviamente, la gente ya que lleva 30 años en la música que también siguen haciendo muchos proyectos. También bandas como "Hey Kids" que están en todos los festivales y mola ver que unos chavales están ahí y piensas: ojalá estar ahí. Además, son muy buena gente y lo están haciendo muy bien, como Dani Fernánez.

-¿Hoy es más difícil que antes?

-No hacemos música tan comercial, aunque urbano también es difícil porque hay mucha gente. No encajamos tanto, pero estamos.