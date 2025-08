Michel pasa página en Sabugo: cierra el quiosco de Bances Candamo después de 37 años

Después de más de tres décadas tras el mostrador, el quiosco de Bances Candamo, uno de los negocios veteranos en el callejero avilesino, cierra sus puertas. Lo que no termina, sin embargo, es la labor de su propietario, Miguel Ángel Zapico, Michel, en el sector: seguirá repartiendo prensa a bares y negocios de hostelería, donde asegura que hoy por hoy está su principal fuente de ingresos.

"Es toda una vida, no son solo los 37 años que llevo yo: desde pequeño tengo recuerdos aquí. Conocí a mi mujer gracias al quiosco. Para mí esto no era solo un trabajo", confiesa Zapico, con voz entrecortada. en la última jornada de cara al público. La despedida, admite, le está afectando más de lo que pensaba: "Hoy me emocioné al despedirme de un cliente que vine a comprar prensa desde 1974, cuando yo tenía 2 años".

La decisión de cerrar no ha sido repentina. Problemas físicos, especialmente en la rodilla, y el agotamiento acumulado han hecho imposible seguir con el ritmo. Su día empezaba antes del amanecer: recogía los periódicos en el polígono de la ría y repartía a bares durante dos horas y media antes de abrir el quiosco al público.

Michel atiende a Karina Chavez en su última jornada en el quiosco / Miki López / Miki López

Pero si hay un factor que ha marcado el declive del negocio ha sido, sin duda, Internet. "Internet ha matado el negocio.. A eso, añade, se suma la falta de poder de negociación del sector: "En muchos casos no podemos negociar un margen de ganancia y tampoco los que recibimos de las distribuidoras", explica, aunque el suyo era un negocio en una zona con cierto tránsito en pleno corazón del barrio de Sabugo.

Con los años también ha cambiado el perfil del comprador, dice. "Ahora apenas viene gente joven. La mayoría de mis clientes son mayores, personas que todavía tienen la costumbre de leer en papel. Los más jóvenes solo vienen si salen en una noticia". Por eso, ha centrado sus esfuerzos en el reparto a hostelería, un canal que aún se mantiene activo. "En los bares la gente todavía hojea el periódico, aunque no lo compren. Es lo que más me compensa ahora", sentencia.

Pero más allá del trabajo, lo que más le cuesta dejar es el trato del día a día con la gente. "Aquí te haces amigo de los clientes. Bromeas, hablas, escuchas... Eso es lo más bonito que me llevo". Ese trato diario también le cambió como persona: "Cuando empecé era muy tímido. Aquí aprendí a soltarme, a hablar, a perder la vergüenza. El quiosco me ha dado mucho, más de lo que la gente imagina", apunta. Ayer echó la llave por última vez con la satisfacción del deber cumplido y la pena de cerrar una etapa que ha sido más que una fuente de ingresos. "Estoy agradecido por todo lo vivido. Pero ahora toca cuidarme".