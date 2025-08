"Difícil es hacer una tortilla de patata; hablando de música, ser feliz"

El grupo de música "Lemot" será uno de los platos fuertes de el "Songs for an Ewan Day", este próximo viernes, 8 de agosto. Desde muy jóvenes componen y cantan temas de pop rock. Se caracterizan por haber conseguido grandes logros, fruto del esfuerzo que empezó en modestos locales de ensayo y que siempre han tenido como objetivo enamorar con su música a sus fans. Formado por Álex Castro y Pablo Sobrino, procedentes de La Coruña, volverán a conquistar con su magia y amor en festival con una atmósfera de cuento.

-¿Cómo es tocar en el Ewan Festival?

-Álex Castro: Siempre decimos que es de nuestros festivales favoritos. Nos parece increíble el ambiente que hay en el bosque, en Salinas, nos encanta ese lugar, de hecho, hemos compuesto canciones ahí con Juan Ewan, por ejemplo, el tema que sacamos con Noan, "Último verano". Siempre que podemos nos escapamos por ahí y vamos a componer, nos inspira un montón, y el festi es mágico, estuvimos el año pasado por primera vez y la gente va con ganas de escuchar música, desde el principio, a ver a todos los artistas, hay mucho respeto por la música, que la gente va a escuchar, va a disfrutar, van familias...

-Sorpresas para la segunda vez...

-A. C.: Seguramente algún temita nuevo, ahora pronto vamos a sacar ya canciones nuevas, y alguna soledad, alguna soledad seguro. Por ahora estamos sacando canciones, estamos sacando tema a tema, y tenemos en mente agruparlo todo en un disco, tenemos un poco también el concepto y la línea que queremos seguir, pero por ahora vamos soltando canción a canción, y luego seguro que vendrá disco, seguro que sí.

-¿Cómo es la música fuera del Ewan?

-Pablo Sobrino: Cada uno tiene su visión yo creo que hay mucha más música orgánica ahora mismo creo, aunque hay una ola de reguetón muy potente, pero ahora mismo a la gente le está empezando a gustar más la música orgánica: música pop, música rock, música indie, festivales, que haya guitarras en los festivales o instrumentos.

-Y entonces, ¿es complicado hacer música ?

-P. S.: Lo más difícil en el mundo es hacer la tortilla de patata en el punto exacto , eso es lo más difícil; hablando de música, yo creo que es ser feliz y tener una vida ordenada triunfando en esto, yo creo, ¿no? Eso creo que es el objetivo que todos tenemos.

-¿Está conseguido?

-P. S.: Sí, fíjate yo creo que sí somos un grupo de crecimiento muy lento porque al final es lo que hablamos nosotros tenemos un horno y continuamos las canciones ahí, las hacemos a fuego lento entonces el crecimiento es lento. Al final es lo mismo que procuramos todos, que lo que salga que sea muy cuidado que nos convenza a todos las decisiones. Somos una discografía muy pequeñita, las decisiones las tomamos siempre poca gente eso también ralentiza las cosas en el sentido de que miramos con ojo muy crítico lo que sale y eso pues es el camino que hemos tomado y estamos felices con ello.

-¿De eso habla "Pensando en alto"?

-P. S.: Pues eso es un amigo, en concreto esa canción no tiene más vuelta de turca, luego "Tu jardín japonés" es una historia muy profunda también de otro amigo. Me encanta esa canción, habla de un amigo mío que tiene un trabajo en una alta esfera y está en ese punto, en el punto de la canción, justo de no poder respetarlo, pero querer. La canción lo dice todo, no solo hablamos de nosotros, sino de nuestro alrededor, porque nos inspira todo lo que nos rodea. Pueden ser de amigos, pueden ser parejas, pueden ser nosotros mismos, pueden ser viajes, pero que sea todo verdad. Ese es el objetivo: podemos hablar de lo que sea, pero que sea todo verdad

-¿Tienen rituales antes de salir a tocar?

-A. C.: Nos concentramos en el camerino, nos ponemos a cantar con una guitarrilla que llevamos siempre para allí, nos ponemos a soltarnos para salir al escenario y nos damos un abrazo. Antes siempre poníamos una canción, últimamente se está perdiendo la costumbre, era una de Blink, de "Rock Show" y con eso nos motivábamos que flipas. Lo importante es estar tranquilos y concentrarnos para salir y darlo todo para dejarnos todo en el escenario.

-¿Próximos planes de verano?

-A. C.: La gira "Summer Live", en Galicia, en Vigo y en Coruña. Luego estaremos en Ibiza, vamos a Sevilla también. La verdad es que tenemos bastantes fechas y están todas en nuestras redes sociales, @Lemotoficial, y tenemos un cartelito con todas y pronto también anunciaremos gira nuestra, de salas, más para otoño-invierno. Estoy ilusionado porque tenemos unas cuantas salas cerradas y nos hace mucha ilusión siempre girar, aunque estos, los de este verano con más compañeros, son conciertos que nos hacen muchísima ilusión también, hay sitios enormes y lo mejor es ver a la gente cara a cara y tan cerca, la verdad que nos ilusiona un montón.

-¿Cómo viven las redes sociales?

-P. S:: Antes, yo sobre todo, venimos muy de la vieja escuela, aunque a lo mejor por generación no nos toca, pero venimos de eso, de Galicia. Nuestra manera de conocerte era tocando en bares, coger la guitarra e irnos a radios y a teles. Tocar y tocar. Hemos vivido mucho de eso, también por las referencias que teníamos entonces las redes sociales de esas ya nos pillaron a lo mejor con 16, 17 y bueno, pues nos hemos ido adaptando porque son una buena herramienta.

-¿Siempre han sido las cabezas de la banda?

-A. C.: Empezamos la formación y antes éramos más porque empezamos muy jóvenes. Empezamos en el colegio Pablo y yo, nació la raíz de todo, fuimos Pablo y yo porque en el colegio teníamos una profesora de música que hacía un festival de fin de curso, nos juntamos, empezamos a tocar y ahí nos conocimos. Realmente ese fue el germen, luego tuvimos un batería y un bajista como en la primera formación, pero después ya pasamos a ser "Lemot" y nos fuimos para Madrid los dos. Y siempre llevamos banda en directo, con un batería maravilloso y con un equipo genial, y tocamos con más gente, pero realmente somos los dos, así que nada, desde que éramos bastante enanos llegó un punto que nos pusimos más serios con todo, pasó el tiempo, pero juntos, tocando, componiendo desde los 13 o 14 años.

-¿Tienen el pensamiento de sacar nuevo disco?

-A. C.: El disco todavía no, pero te puedo decir que la próxima canción viene para finales de agosto o septiembre, estará fuera más bien principios de septiembre. Además, puede que sea una colaboración, pero no podemos decir más. Enseguida lo anunciaremos.