Marcos Fernández-Barrero, compositor: "Quiero llevar la música celta y el folclore a las salas de conciertos"

-Es un profesional en el piano y la composición, ¿siempre ha convivido con esas dos pasiones?

-Así es. En la Escuela Superior de Música de Cataluña realicé el superior de piano; sin embargo, también me interesaba mucho la creación y escogí varias optativas de composición. Cuando acabé el título superior de piano, me fui a Escocia a hacer una segunda titulación de composición. En el Royal College de Londres realicé un máster de creación de bandas sonoras, donde acabé de asentar un poco más la vía de compositor pero sin dejar nunca el piano. A día de hoy sigo activo , doy clases de piano en el conservatorio de Barcelona y espero seguir allí por mucho más tiempo.

-Tiene un catálogo musical de lo más variado que incluye composiciones sinfónicas ("Ámerica", "Réquiem") ballet ("Smart City") y óperas ("The solders Return", "Miracle") ¿Hay algún género con el que se identifique más como músico?

-Siempre me ha interesado ser un tanto multidisciplinar dentro de los confines en los que me muevo. El género clásico contemporáneo la banda sonora y la música celta son los tres géneros con los que más me identifico. Mi pasión por la música celta ha ido siempre en paralelo, de hecho uno de mis propósitos siempre fue incorporar el folclore a las salas de conciertos, ya sea en grupos de cámara, piano u orquesta. En menor medida, también absorbo elementos de otros estilos como el flamenco, jazz, latino y minimalismo.

- "América" es uno de sus grandes éxitos, llegando incluso a sonar al otro lado del charco. ¿Como fue el proceso creativo y posterior repercusión de esa pieza?

-Fue un encargo de la Orquesta Sinfónica de Barcelona para homenajear a Leonard Bernstein, figura emblemática en la segunda mitad del siglo XX. Mi propósito era absorber el legado que nos dejó como director y compositor. En una de sus composiciones más conocidas, el musical "West Side Story", trabaja sobre todo con música latina. Esta obra refleja sobre todo una sopa de ritmos y características de este estilo, pasado por mis oídos . Después, se sumó a bordo la Orquesta Nacional de los Países Bajos, que interpretó la pieza musical un mes después del estreno . Más adelante, quien fue director titular de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Rossen Milanov, programó la obra con dos de las orquestas que dirige en Estados Unidos: la Columbus Symphony Orchestra y la Orquesta de Princeton.

- En 2024 estrenó el concierto para cuarteto de saxofones y orquesta, una oda a la ciudad de Barcelona. ¿Que buscaba transmitir?

-Así es. Colaboré con un excelente cuarteto de saxofones de Cataluña y la Orquesta Sinfónica del Vallés, con el propósito de estrenarlo en el Palacio de la Música. Es una obra que refleja la energía de Barcelona a través de tres ópticas diferentes. Cada movimiento hace referencia a un aspecto de la ciudad y la idea es que el cuarteto de saxofones represente a cuatro individuos que se sumergen en la vida, carácter y energía que envuelve a la capital catalana.

-Va a orquestar la nueva sinfonía del gaitero Carlos Nuñez. ¿Cómo surge esta colaboración ?

-Anteriormente ya había trabajado junto a Carlos como pianista. Pero fue cuando recibí el encargo de realizar una composición sinfónica en colaboración con la Orquesta Nacional de Bretaña, cuando el proyecto comenzó a despegar. La idea es que el álbum se transfiera a una plataforma sinfónica: Carlos Núñez con su banda tocarán como solistas, siendo acompañados por esta gran orquesta.

- ¿Qué proyectos le gustaría explorar en el futuro cercano?

-Hace poco empecé con el formato de obra concertante donde hay un solista y una orquesta. Me encantaría tener la oportunidad de componer un concierto para piano y orquesta, lo que sería una pieza clave en mi legado.

-Como profesor, ¿qué intenta trasladar en sus clases a las nuevas generaciones en el mundo de la música?

-En el Conservatorio intento que los alumnos conecten con el mundo real . A veces nos quedamos en lo estrictamente académico y se nos olvida lo que surge en la sala de conciertos. Por eso busco hacer llegar la energía del directo a las aulas para que no se olviden del propósito y belleza de su trabajo.