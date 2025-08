Betty Ewan, instructora en el "Songs for an Ewan Day": "No importa la edad o la condición física, el yoga es para todos"

Betty Ewan, apasionada del arte milenario indio, será la encargada de aportar el toque zen a la nueva edición del "Songs for an Ewan Day" de Salinas El festival celebra la música indie y la conexión con el entorno en un ambiente íntimo y vibrante, donde no se reunirán artistas emergentes y consagrados en el mágico escenario del Bosque del Agüil, creando una experiencia sensorial única bajo las estrellas.

-¿Cómo se adentró en el mundo del yoga?

-Antes me dedicaba a un mundo totalmente diferente: la moda. Pero siempre me gustó mucho el deporte, y para lidiar con el trabajo y el estrés empecé con el yoga... y fue un flechazo. Tenía una idea completamente distinta de lo que era, pero me encontré con una práctica mucho más dinámica y física de lo que imaginaba. Hace muchos años que practico, pero ejerzo como profesora desde después de la pandemia.

-¿Cómo se introduce el yoga en un festival como el "Songs for an Ewan Day"? ¿Qué relación tiene con el evento?

- El yoga encaja de forma muy natural con el espíritu del festival. Desde hace unos años, buscamos que no sea solo un evento musical, sino una experiencia más completa. Por eso empezamos a añadir actividades al aire libre que fomentaran el bienestar y la conexión con el entorno, creando así un espacio de encuentro entre personas. El yoga se adapta perfectamente a el propósito del "Songs for an Ewan Day".

-¿Qué beneficios aporta el yoga?

-Muchísimos. A nivel físico, mejora la flexibilidad, la postura, el equilibrio y la fuerza. Pero también tiene un gran impacto en la mente, ayudando a liberar tensiones acumuladas, que son muy comunes en el día a día. Es una herramienta excelente para reducir el estrés, mejorar la concentración y, sobre todo, cultivar la calma interior, que es tan necesaria hoy en día. Por eso resulta tan beneficioso para personas que padecen ansiedad. Además, la respiración está intrínsecamente ligada al yoga. La práctica te enseña a respirar bien, y a través de esa respiración puedes concentrarte, soltar preocupaciones y conectar con el momento presente. Llegar a ese punto no es inmediato, requiere disciplina y muchas ganas.

-¿Es una actividad apta para todo el mundo?

-En mi opinión, sí lo es. Siempre que el profesional sepa adaptarla a cada persona. No importa la edad, la condición física o la experiencia previa. No hace falta ser hiperflexible ni tener conocimientos previos. Lo esencial es que el profesor sepa amoldarse a ti, y que el alumno tenga la voluntad de escuchar al profesor y conocer sus propios límites físicos. Tengo alumnos desde los 20 hasta los 70 años.

-¿Qué te ha aportado el yoga a nivel personal?

-Me lo ha aportado todo. Para mí es una herramienta fundamental para mi equilibrio y bienestar. Me ayuda a manejar el estrés, a mantener presencia en mi día a día y a construir una calma interior que me permite gestionar y afrontar los problemas desde otro lugar. En definitiva, he ganado una conexión más profunda conmigo misma y con los demás.

-¿Qué es lo que la gente suele desconocer sobre el yoga?

-Muchas veces no se es consciente de que el yoga no solo requiere flexibilidad, sino también muchísima fuerza. Hay bastante desconocimiento sobre lo que realmente es. Es una práctica muy exigente y para muchas posturas se necesita una gran potencia muscular. Yo empecé siendo súper débil en la parte superior del cuerpo y, gracias al yoga, ahora puedo hacer planchas como si no hubiera un mañana. Tengo alumnos de crossfit que me dicen que aguantan sus sesiones durísimas con más facilidad que una clase de yoga.

-¿Qué le dirías a los escépticos de actividades como el yoga o el mindfulness?

-Les diría que no se puede opinar de algo sin haberlo probado. Existen muchísimos tipos de yoga que pueden adaptarse a ti: los hay más dinámicos, otros más suaves, algunos centrados en la respiración y la meditación, otros con estiramientos profundos y también están los que meten mucha caña físicamente. Les recomendaría que lo prueben, pero sobre todo que encuentren el estilo o disciplina que les venga bien. Si eres muy nervioso o inquieto, no elijas un yoga superpausado, empieza por uno más físico. Siempre hay una opción que se adapta a ti.