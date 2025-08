La oposición alerta de la falta de confianza hacia el gobierno de Castrillón tras el relevo de Gustavo Prieto

Más palos en la rueda. Así ven desde la oposición de Castrillón el hecho de que Gustavo Prieto, que aún es concejal, haya presentado un recurso para recuperar sus anteriores competencias, las de Urbanismo. Sobre el tema preguntó Yasmina Triguero, de Izquierda Unida, en el último pleno, pero Eloy Alonso zanjó el tema con un escueto "estamos en ello". Tanto IU como PSOE y Vox se muestran críticos con esta situación y temen que las consecuencias alcancen a los vecinos del concejo.

La propia Triguero exige al gobierno "que resuelva ya su crisis interna porque los intereses de nuestros vecinos están en juego". "El Alcalde de Castrillón tiene que hacer uso de su voto de calidad frecuentemente y claudicar ante las peticiones excéntricas y xenófobas de Vox. De nuevo, se trasluce la falta de liderazgo de Eloy Alonso y su incapacidad palpable para resolver el principal problema", apunta la exalcaldesa, que añade que esta situación es "un ‘tira que libras’ solo para mantenerse en el poder en un momento en que la ciudadanía ya no respalda su acción de gobierno y empieza a manifestar su descontento".

"Este tipo de dinámicas conflictivas enturbian el clima político local y generan desconfianza entre los castrillonenses, que ya arrastran dificultades cotidianas en la gestión municipal", sostiene Iván López, portavoz del PSOE, que cree que "la fractura dentro del PP no solo tiene un alcance simbólico, sino una repercusión práctica directa: dificulta decisiones clave, paraliza acuerdos y merma la capacidad de acción del equipo de gobierno" "Los vecinos, que sufren problemas reales y urgentes, enfrentan ahora un nuevo obstáculo: un partido que parece más preocupado por sus luchas internas que por ofrecer soluciones efectivas a sus necesidades diarias", afirma.

"Alonso ha sido torpe en la gestión de este asunto, propiciando una crisis política innecesaria y que ha dado alas a la izquierda radical", señala Rafael González, portavoz de Vox, que comenta que "no es de recibo que la corrección de un error material remitido al BOPA por Prieto, y cuya publicación ha sido paralizada desde el propio Ayuntamiento, haya desencadenado esta crisis por la respuesta desmedida del alcalde". "Nosotros hemos interpelado varias veces al alcalde sobre la autoría de la decisión de paralizar esa publicación, y hasta la fecha solo ha contestado con evasivas", destaca el concejal, que recuerda que su grupo municipal "ha denunciado en varias ocasiones ‘procederes’ sospechosos, supuestamente llevados a cabo por altos funcionarios". "Esperamos que el alcalde no se vea comprometido en esta cuestión por amparar decisiones de terceros que él no haya tomado", cierra González.