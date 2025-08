"Trump es un delincuente, organizó un golpe de Estado cuando perdió en 2021", dice el exembajador Javier Rupérez

Javier Rupérez (Madrid, 1941) , que fue diputado, senador y embajador de España en países tan dispares como Estados Unidos o Etiopía, participó ayer en el seminario "Geopolítica. ¿Ante el nuevo desorden mundial?" que programa la asociación de los cursos de La Granda. A la hora del café atendió a LA NUEVA ESPAÑA.

-Me habían enseñado que con la Unión Europea se iban a acabar las guerras en Europa, ¿eso cuándo dejó ser verdad?

-Hay que recordar que, con todos sus defectos y con todas las cosas que todavía es necesario hacer, la Unión Europea es un elemento fundamental de la seguridad y de la paz en Europa. Hay que recordar quiénes son los miembros, cómo se ha ido ampliando, cómo al fin y al cabo aquellos que eran enemigos seculares, como los franceses o los alemanes, están ahí dentro y siguen formando una parte fundamental de Europa. De manera que desde ese punto de vista, el ejemplo y la realidad siguen siendo enormemente importantes.

-Aún no está completa.

-Ese es el problema, tenemos que completarla en lo defensivo, en lo político, en lo económico, pero se han hecho unos avances… ¿Quién nos iba a decir hace cincuenta años que íbamos a tener una moneda común o un parlamento común o una comisión común o un banco común? ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda ir más adelante en la unificación, casi, casi, casi como para formar un Estado europeo. Y nos queda la defensa. Pero bueno, no desesperemos, yo creo que eso es posible y yo creo que desde ese punto de vista, la crisis tiene un elemento lateral positivo que es, naturalmente, forzarnos a hacer aquello que tenemos que hacer.

-José Borrell, que había sido el director de la política exterior y de la política de defensa, ha sido muy crítico con la Unión Europea.

-Tengo sentimientos encontrados, es decir, he visto por un lado, precisamente por el tema de los acuerdos con Estados Unidos, cómo se han producido en ese momento dos aproximaciones. Una, enormemente crítica diciendo que la Unión Europea ha demostrado su fragilidad, su debilidad... Pero por otro lado, hay otra versión que dice no justamente lo contrario, sino simplemente, bueno, esta es la situación y lo que era importante era evitar la guerra comercial. Yo estoy entre medias: no me apunto ni a una, ni a otra, pero desde luego no me apunto a la visión catastrofista, entre otras razones porque tampoco tenemos todas las informaciones respectivas. No me apunto a la visión catastrofista… Yo creo que hay que esperar, no deberíamos mostrarnos, digamos, brutalmente críticos con la señora Von der Leyen o con lo que ha hecho la Unión Europea. Esperemos un momento, esperemos un rato.

-¿No mostró debilidad con el presidente Trump?

-Bueno, ¿qué queríamos? ¿Una guerra comercial con Trump? Es complicado, ¿no? Es complicado, ¿no? Al fin y al cabo, vamos, yo no tengo absolutamente ninguna consideración positiva por Trump. Me parece que lo que está haciendo es una catástrofe, no únicamente para la Unión Europea, sino para el mundo, pero al mismo tiempo también hay que ser realista. Es decir, en este momento, desgraciadamente, encabeza una capacidad de poder importante y hay que tenerlo en cuenta.

-Usted conoce muy bien Estados Unidos. ¿Trump era la ficha que faltaba?

-Efectivamente, había una parte significativa de la población americana que no estaba especialmente de acuerdo con lo que se llama lo "woke", que era un poco la línea de los penúltimos de los presidentes de los Estados Unidos. Hay que recordar que en este momento el problema, la realidad de los Estados Unidos, no es que Trump haya ganado de manera abusiva, es que el país está dividido prácticamente al 50%. No hay que cantar las glorias de Trump. Vamos a ver exactamente lo que pasa: los americanos siguen votando y hay que recordar que en 2021 Trump perdió clamorosamente las elecciones y por eso organizó un golpe de Estado, precisamente. Trump es un delincuente, hay que recordarlo. Lo que pasa es que los estadounidenses y los americanos tendrán que tomar sus propias decisiones. Vamos a ver lo que pasa en las próximas elecciones de medio término, que serán dentro de un año más o menos.

-El presidente Donald Trump había dicho que iba a acabar con las guerras de Ucrania y Gaza. Lleva ocho meses en el gobierno y no parece que haya avanzado mucho en esa querencia.

.Cuando llega a la Casa Blanca dice que en 24 horas prácticamente Putin tenía perdido la guerra y, sin embargo, él es el que ha dado vida a Putin y en este momento Putin se la está jugando hasta el extremo que ahora está muy enfadado con Putin y le envía dos submarinos nucleares.