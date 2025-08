El último carpintero de Luanco sigue en el astillero

Desde los 14 años, José Joaquín Suárez –conocido como "Choli"–, vivió dentro de astilleros de carpinteros de ribera, hasta regentar el último de Luanco. Fue el último en conservar una profesión que en el pueblo luanquín desapareció, pero en su taller, en la calle La Soledad, la mantiene viva. "Ayudo a hacer las carrozas de ‘Luanco Recuperación de Tradiciones’", cuenta, y también los encargos de sus más allegados. Continúa su labor como artesano para los suyos o "para lo que necesite el pueblo", precisa. "Mantiene el taller con herramientas y en el museo tenemos varias embarcaciones suyas", indicó el director del Museo Marítimo de Asturias, José Ramón García. Y así es: "Choli" guarda en el taller la primera herramienta para serrar que compró su padre, herramientas con las que él mismo se hizo con la evolución de la artesanía, y un pequeño barco con el que juegan sus nietos y muchos recuerdos. Explica que en cuento le pidieron utilizar su taller para el desfile de carrozas de El Carmen no se lo pensó dos veces: "Dejé el taller y estuve un día y les dije: ¡la que estáis liando!". Nadie mejor que él para manejar la madera, también de una carroza. "Un año les hice un barco pa una carroza", apunta.

«Choli» en su taller con maqueta con la juegan sus nietos y con la fotografía de su padre enmarcada.

Para conocer a fondo su oficio, el Museo Marítimo de Luanco ofrece la exposición permanente en la que hay un puente de mandos –para los menos acostumbrados, se refiere a la cabina– que data de 1989. En el centro de esa muestra luce "El Mallollo", el primer barco que hizo su padre por cuenta propia, que era pesquero y pasó por muchas manos hasta formar parte del museo. Y, al fondo, se ubica una recreación de un taller de carpintería, indica .

El director del museo luanquín habla maravillas del carpintero de barcos tradicionales: "Colabora con nosotros desde que el museo se abrió. Tanto él como su padre , Ignacio Suárez, donaron muchas cosas. Es la gente que puede hablar de ese oficio", dice. Precisamente, en el Museo Marítimo, el carpintero de ribera habló de lo que describe como "Mis vivencias", en la que dio una lección magistral como último carpintero de ribera, en la clausura del VI Congreso de Cultura Marítima del Cantábrico. "Bajas hasta ‘Galerías’, una tienda de multitud de cosas tradicional de aquel Luanco , y compras un mono", y cuando llegó al taller, le dijo su padre: ‘Coge una brocha y pintura y hazlo curioso’". Así empezó el carpintero hasta que acabó siendo el dueño del "Astillero Suárez" en donde construyó la mayoría de sus barcos hasta 2004.

La retirada de las subvenciones a los pescadores para adquirir nuevas embarcaciones es uno de los motivos por lo que cayó la demanda, además de por el aumento de precios y los requisitos administrativos: "Desde 2000 el ingeniero tenía que autorizar el proyecto", dice "Choli". Eso dejó huella en los astilleros locales y en el propio "Choli", que siguió con su oficio en Cudillero, reparando barcos. "Vinieron a buscarme hasta aquí, ya casi nadie sabía ni repararlos". Allí siguió evolucionando; al igual que había aprendido a utilizar la fibra en Luanco, se encontró también con barcos de madera. Explica que "un barco tardaba en hacerse unos seis meses, más si era grande".

No solo era un oficio en el que se tardaba años en formarse, sino que tenía mucha responsabilidad: "Hasta que el barco no llegaba por primera vez al agua, era responsabilidad mía. En Luanco lo hacíamos todos parecido", recuerda. La explicación, aunque pueda simplificarse, es laboriosa: "El oficio te va dando los conocimientos. Lo primero que hacemos son los tercios, con ayuda de alambres para poder hacer la forma". Recuerda que hasta que no volvió de la mili no empezó a hacer las tareas más técnicas y delicadas: "Las barengues", aclara. Y prsigue: "Íbamos a por la madera: 12 toneladas de roble y castaño, dos veces al año, en menguante y en creciente". Unos materiales que miraban con detenimiento: "Cuando la madera dibujaba en la base una cruz, no valía", asegura. Después pasaban por el aserradero, donde estaba el matadero, cerca del Dique, para luego manejarla con "nuestra herramienta imprescindible: la azuela".

"Ahora todavía hay veces que bajo al taller, aunque sea a pasar el rato", relata. Sin embargo, reconoce que era un trabajo muy dedicado y difícil. "Muchos detalles de los pescadores, porque igual habían visto un barco en Cudillero y me decían: ‘Gústame eso’ o ‘Ponme aquello’". Para reparar se sacaba el barco del agua o, a veces, en la bajamar, en la propia arena, o porque no cabían de grandes que eran en el taller. "Los hacíamos en el Gallo o en el Dique", cuenta sobre aquel momento.

"Choli" estuvo en el oficio hasta los 66 años. "Ahora tengo 68" y piensa en cómo eran "antes" las cosas: "Cuando era más joven no había planos: eran tableros de madera colgados en los talleres, de los que nos guiábamos, y ni eso". Por este motivo cuenta anecdóticamente que "los planos de los barcos nacieron de copiar a los barcos construidos". Ahora el oficio está en extinción.