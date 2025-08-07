Las asturianas emprenden más que la media nacional, según la CEOE

Asturias es un referente en mujeres emprendedoras, con una tasa media que llegó a superar la media nacional, al situarse en el 38% frente al 34,5% de España. Esos niveles, sin embargo, han ido disminuyendo tanto en el Principado como en el conjunto del país, según explicó ayer Carmen Alsina, directora de comunicación de la patronal CEOE durante su intervención en los Cursos de La Granda.

"Las mujeres del siglo XXI. Emprender no tiene edad", era el título de la jornada celebrada ayer en Avilés y dirigida por Montaña Rodríguez-Ovejero, directora de desarrollo internacional de SATEC y galardonada con el Premio Mujer Directiva 2024 por la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA).

La asturiana Carmen Alsina se basó en el informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) para presentar una radiografía del emprendimiento en Asturias, y en concreto el femenino. Así, explicó que uno de cada 13 hombres y una de cada 15 mujeres lanza una iniciativa innovadora en España. "La diferencia es pequeña pero significativa, porque tras la pandemia la tasa se había igualado, pero en los últimos años los hombres se han vuelto a adelantar".

La directora de comunicación de la gran patronal española señaló que el perfil del emprendedor no entiende de género, y que ni la edad ni el nivel educativo son diferenciales a la hora de emprender. Pero sí acotó los espacios donde surgen las disparidades: "El tipo de negocio, la financiación inicial, la orientación tecnológica y el alcance internacional".

Y estas diferencias también se reflejan en Asturias, una comunidad "que es un referente", señaló Carmen Alsina. En el último informe sobre la presencia de la mujer en la empresa revela que el Principado es líder en emprendedoras, con un 38% de mujeres que son autónomas frente al 34,5% de la media nacional. Sin embargo, esa tasa revela un escenario global que esconde unos retos que siguen siendo los mismos cuando se baja al detalle.

"El último informe GEM Asturias (2023-24) refleja una realidad que exige atención tras un cambio de tendencia que parecía esperanzador", advirtió Alsina. "Las mujeres vuelven a emprender menos en Asturias y a nivel nacional, y en todas las etapas del proceso, aunque el retroceso es más intenso en la fase de consolidación respecto de 2022".

Otra característica que diferencia a las emprendedoras asturianas se encuentra en las motivaciones a la hora de tomar una decisión. "Nos motiva el medio de vida y no la ambición", afirmó la representante de la CEOE.

Tanto en hombres como en mujeres la principal razón para emprender es ganarse la vida "porque el empleo escasea. Pero cuando se trata de emprender para crear riqueza o conseguir una renta muy alta, las mujeres asturianas lo mencionan muchísimo menos que los hombres, y menos también que las mujeres a nivel nacional".

En tasas, la diferencia es considerables: apenas un 13% de las empresas consolidadas con líderes femeninas frente al casi 31% de los hombres en Asturias y del 28% de las mujeres a nivel nacional.

En cuanto a formación, en Asturias, la mujer emprendedora, especialmente en fases recientes y potenciales de creación de empresas, tienen niveles educativos superiores a los hombres. El 44% de las emprendedoras recientes tienen estudios superiores de grado y posgrado, frente al 35% de los hombres.

Otro parámetro que se analiza es por sectores. Las empresas fundadas por mujeres se centran fundamentalmente en servicios al consumidor y en servicios a empresas. "Esto es positivo porque se genera un ecosistema empresarial muy favorable de tracción entre empresas", señaló Alsina.

Llegan los "peros", y vuelven la brecha relevante: es más frecuente en hombres que en mujeres las empresas dedicadas a las iniciativas tecnológicas , con formación y desarrollo en productos. Lo mismo sucede en la orientación internacional.

Las empresas lideradas por mujeres en Asturias exportan menos que las de sus homólogos masculinos. Y bastante menos que la media nacional, "aunque hay ejemplos maravillosos", afirmó.

Carmen Alsina resumió afirmando que "esta fotografía refleja que hay talento y potencial, pero falta impulso, apoyo, confianza... Falta algo que entre todos deberíamos trata de buscar: esa visión amplia del emprendimiento femenino desde los inicios educativos hasta la universidad. Que sepamos que el emprendimiento es una cualidad que acompaña toda la vida, no hay una edad, hay una idea y una oportunidad. Y debemos acompañar ideas y oportunidades que surgen y que es un proceso continuo".