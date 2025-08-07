Buscan soluciones ante las grietas en la explanada de Arnao ¿Sabes cuáles son?

El Ayuntamiento de Castrillón quiere una pronta solución que garantice la estabilidad del muro de Arnao, próximo al museo minero. Actualmente, parte de la explanada está vallada para garantizar la seguridad en la zona, todo ello después de que a mediados del mes de julio el entorno fuera balizado por prevención ante la presencia de grietas. "Estamos en marcha, estamos hablando con todas las administraciones con la previsión de actuar cuanto antes", señaló el concejal de Urbanismo, Ignacio Menéndez, que se ha reunido ya con responsables de la Demarcación de Costas así como de la Dirección general del agua del Principado en los últimos días. Por su parte, el Ayuntamiento encargará un estudio a un geólogo para intentar garantizar la estabilidad del muro.

Menéndez detalló que se ha reunido con la Dirección general del Agua del Principado porque fue el organismo encargado de ejecutar el saneamiento en la zona. "Pedimos que aporten el proyecto del trazado del saneamiento para revisarlo", señaló Menéndez, que ve necesario ese trámite más aún teniendo en cuenta de que una de las hipótesis de la aparición de las grietas puede estar relacionada con roturas de conducciones.

El edil de Urbanismo indicó además que Costas ejecutó la obra del recrecimiento del muro. Por eso el Ayuntamiento también ha reclamado el proyecto. "Estamos recopilando todo para que cada administración asuma sus competencias en reparar lo que haya que reparar", apuntó le Menéndez, que remarcó la colaboración entre Ayuntamiento, Principado y Costas para buscar soluciones a las grietas de la explanada de Arnao.

La primera intervención en la zona fue en 2009 cuando el Ayuntamiento actuó en el área actualmente hundida. Un año después, la Dirección General de Vivienda impulsaba la mejora de espacios públicos y accesos a las viviendas que incluía pavimentación y mejora en las redes de saneamiento y riego también en el área actualmente hundida. En marzo de 2019 fue reparada una tubería de agua tras detectar una rotura. En 2022, ante la presencia de grietas y hundimientos en la explanada, se solicitó un informe sobre las inestabilidades en el muro . En 2024 Costas informó de que el hundimiento del pavimento podría deberse a una posible fuga en el colector de saneamiento que discurre debajo de la explanada. En marzo, un geólogo comprobó que el problema se había agravado desde 2022. Por ello, hubo una reunión con responsables de Azsa ante la presencia de dos tuberías de la empresa que discurren por la explanada.

Tras ello, en mayo pasado, se recibió un informe técnico en el que se concluye que el desplazamiento del muro ha avanzado unos 2,5 centímetros en su punto máximo. Esto se une a un desplazamiento que ya existía superior a 12 centímetros. Se advirtió igualmente de que el muro ha perdido verticalidad en gran parte y que el proceso de fallo de cimentación de muro, vuelco, empuje y lavado de agua irá actuando "de manera progresiva".