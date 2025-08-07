Descienden la criminalidad y la ciberdelincuencia en Gozón
"El concejo está por debajo de la media de Asturias en cuanto a denuncias por delitos", destaca el alcalde, Jorge Suárez nMedio centenar de efectivos garantizarán la seguridad en el Carnaval de verano
IRENE BLANCO
Desciende la criminalidad en Gozón. Así lo aseguró ayer la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, en la reunión de la Junta Local de Seguridad. Según los datos aportados por la socialista, las infracciones penales han disminuido este año en comparación con 2024. Los robos con fuerza en las cosas han descendido un 36% y no se registran, en lo que va de año, ningún robo con intimidación. Además, las estadísticas señalan que los delitos de cibercriminalidad, han bajado en este semestre un 33% en el municipio. "Gozón está por debajo de la media de Asturias en hecho delictivos denunciados y ha descendido", destacó el alcalde, Jorge Suárez.
En la misma línea, Lastra señaló que "Gozón es un municipio seguro, donde la Guardia Civil está siempre que es requerida", destacó, solo unas semanas después de que hasta doce guardias del puesto de Luanco cogiesen la baja médica cuando iban a ser obligados a quedarse al frente de las instalaciones gozoniegas por las vacaciones del sargento.
Carnaval de verano
La reunión constó de una segunda parte, ya sin Lastra, en la que se trató el dispositivo de seguridad del Carnaval de verano, que se celebrará el 14 de agosto. Estuvo presente Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local, los representantes de los hosteleros y Transinsa, concesionaria del servicio de ambulancias de Asturias. Además de las autoridades y representantes, se asistió personal de las dos compañías de autobuses que operan en el municipio: Alsa y Autos Villa.
"Se encargarán de la seguridad Guardia Civil, Policía Local , Protección Civil y seguridad privada. En total serán 50 efectivos", explicó Jorge Suárez, sobre las medidas para garantizar la seguridad en la multitudinaria fiesta. Tal y como concretó el regidor, Alsa será la encargada de contratar seguridad privada para la estación. Instalarán, además, vallas para asegurar el correcto transito de pasajeros en las horas puntas de la noche.
Por otro lado, Suárez hace un llamamiento a los participantes en la fiesta. "Me preocupan las incidencias personales, las de salud. Que los padres y madres sepan a dónde van los menores", afirmó al tiempo que anunció que para evitar el colapso de los servicios sanitarios se situarán ambulancias con médicos y enfermeros en diversos puntos de Luanco.
