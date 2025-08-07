La fábrica de Saint-Gobain de Avilés levanta cabeza (los trabajadores ya empaquetan vidrio de buena calidad)

El horno-float que la multinacional Saint-Gobain tiene en La Maruca, en Avilés, produce ya con un rendimiento superior al 70 por ciento. La reparación de las dos averías consecutivas que ha tenido el corazón de la fábrica –en las madrugadas del 22 y del 31 de este pasado julio– se está desarrollando de manera óptima, según fuentes consultadas, hasta el punto que se está empaquetando casi todo el vidrio que sale del artilugio, de hecho, hasta el 90 por ciento. Esto quiere decir que la fábrica que vivió en pocos días dos momentos tan críticos como para haber visto temblar su porvenir más inmediato, actualmente –al menos desde este domingo– está más cerca de la normalidad que había abandonado con los dos incidentes.

Precisamente, la vuelta a esta normalidad está –lo explicó la dirección de la empresa y lo recalcó el otro día el consejero delegado de la multinacional para los países mediterráneos, el francés Jean-Luc Gardaz– en la implicación de la plantilla natural de La Maruca "a tres turnos". Y, además, la llegada de una serie de trabajadores especialistas (albañiles de ladrillos refractarios y soldadores de cerámica). Estos trabajadores "especiales" están dirigidos por el departamento técnico (DTI). A la vista de los resultados conseguidos, tanto estos albañiles como los soldadores dejarán "en los próximos días" su labor en Avilés.

La segunda avería se llevó uno de los quemadores del inicio del horno (el tercero). Estos quemadores están situados en la entrada del horno. La labor que desarrollan afecta a la materia prima que se introduce por la boca del artilugio y que termina convirtiéndose en las láminas de seis metros o 2,55, según las necesidades.

La materia tiene que pasar por varios quemadores y si este tercero necesita ser recuperado, lo que están haciendo los trabajadores encargados del mantenimiento es comprobar el estado de los quemadores de la cuarta y de la quinta filas.

Todo esto no obsta para que la reparación de las dos averías también se esté realizando con un objetivo principal: asegurar la infraestructura que es principal para dar vida a una fábrica que ahora mismo ha esquivado un tiro que, según fuentes consultadas, hubiera podido ser mortal.

Lo que está sucediendo ahora, según las mismas fuentes, es que a la salida del horno se está empaquetando el material que se traslada directamente a las líneas de producto transformado, que, pese a la situación en que se encuentran un único paso atrás, no ha dejado de operar en todos los días de la crisis (no así los del destinados en el horno mismo, que paró su producción varios días). En todo caso, la dirección no ha propuesto en ningún momento ninguna medida regulatoria a la plantilla.

Toda esta crisis se está produciendo en un momento crucial para el desarrollo de la fábrica: necesita un horno nuevo, se han desarrollado el proyecto. Ahora sólo falta el "sí" de la dirección mundial de la compañía.