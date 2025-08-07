La fábrica de Saint-Gobain de Avilés levanta cabeza (los trabajadores ya empaquetan vidrio de buena calidad)
Las reparaciones se enfocan ahora en valorar el estado de quemadores del corazón de la planta de La Maruca
El horno-float que la multinacional Saint-Gobain tiene en La Maruca, en Avilés, produce ya con un rendimiento superior al 70 por ciento. La reparación de las dos averías consecutivas que ha tenido el corazón de la fábrica –en las madrugadas del 22 y del 31 de este pasado julio– se está desarrollando de manera óptima, según fuentes consultadas, hasta el punto que se está empaquetando casi todo el vidrio que sale del artilugio, de hecho, hasta el 90 por ciento. Esto quiere decir que la fábrica que vivió en pocos días dos momentos tan críticos como para haber visto temblar su porvenir más inmediato, actualmente –al menos desde este domingo– está más cerca de la normalidad que había abandonado con los dos incidentes.
Precisamente, la vuelta a esta normalidad está –lo explicó la dirección de la empresa y lo recalcó el otro día el consejero delegado de la multinacional para los países mediterráneos, el francés Jean-Luc Gardaz– en la implicación de la plantilla natural de La Maruca "a tres turnos". Y, además, la llegada de una serie de trabajadores especialistas (albañiles de ladrillos refractarios y soldadores de cerámica). Estos trabajadores "especiales" están dirigidos por el departamento técnico (DTI). A la vista de los resultados conseguidos, tanto estos albañiles como los soldadores dejarán "en los próximos días" su labor en Avilés.
La segunda avería se llevó uno de los quemadores del inicio del horno (el tercero). Estos quemadores están situados en la entrada del horno. La labor que desarrollan afecta a la materia prima que se introduce por la boca del artilugio y que termina convirtiéndose en las láminas de seis metros o 2,55, según las necesidades.
La materia tiene que pasar por varios quemadores y si este tercero necesita ser recuperado, lo que están haciendo los trabajadores encargados del mantenimiento es comprobar el estado de los quemadores de la cuarta y de la quinta filas.
Todo esto no obsta para que la reparación de las dos averías también se esté realizando con un objetivo principal: asegurar la infraestructura que es principal para dar vida a una fábrica que ahora mismo ha esquivado un tiro que, según fuentes consultadas, hubiera podido ser mortal.
Lo que está sucediendo ahora, según las mismas fuentes, es que a la salida del horno se está empaquetando el material que se traslada directamente a las líneas de producto transformado, que, pese a la situación en que se encuentran un único paso atrás, no ha dejado de operar en todos los días de la crisis (no así los del destinados en el horno mismo, que paró su producción varios días). En todo caso, la dirección no ha propuesto en ningún momento ninguna medida regulatoria a la plantilla.
Toda esta crisis se está produciendo en un momento crucial para el desarrollo de la fábrica: necesita un horno nuevo, se han desarrollado el proyecto. Ahora sólo falta el "sí" de la dirección mundial de la compañía.
Reclaman la vuelta al turno de noche de los trabajadores de Nalca
La sección sindical de USO en la planta avilesina de Saint-Gobain reclama a la dirección de la compañía en Avilés que vuelvan al turno de noche los trabajadores de la compañía auxiliar Nalco, que desarrolla su actividad en la depuradora de la planta de La Maruca, a orillas del río Raíces. Y es que, recuerda el sindicato, la plantilla ha demostrado ser imprescindible durante la crisis de las averías del horno. Y eso que pasó de cinco a cuatro personas en apenas cuatro semanas. Esta situación, recuerda USO, explica que la multinacional aceptara como conveniente que el turno de noche quedará liberado de aquel personal que conoce como nadie el mapa de tuberías de las instalaciones de La Maruca. "Quedó probado que los dos días de ambas averías [el 22 y el 31 de julio], tanto en la bóveda como en el quemador, el trabajo de Nalco a día de hoy es absolutamente imprescindible por el conocimiento y experiencia que tienen de la instalación. Desempeñando en ambas situaciones una labor absolutamente valiosa para salvaguardar la seguridad de las personas que están trabajando en las zonas afectadas, como también de la instalación del horno", señala el sindicato en una nota oficial. La sección sindical destaca que estos días –con la plantilla reducida: un despedido con 18 años de experiencia– los trabajadores de Nalco han cambiado turnos, han modificado lugares de vacaciones, "se han comprometido con la fábrica".
- José Juan Hernández Déniz, próximo cura titular de la principal parroquia de Avilés: 'El cambio a San Nicolás de Bari me produjo desconcierto: no lo había pedido
- Cierra uno de los quioscos más veteranos de las calles de Avilés: 'Es toda una vida, no son solo los 37 años que estuve yo
- Susto nocturno en Luanco por un coche que acaba empotrado contra un árbol: una conductora novel intenta evitar un control policial
- ¿Por qué hay un reguero de locales vacíos en Avilés? La clave está en este sector
- Los socorristas de Los Quebrantos inutilizan las duchas como medida de protesta
- El novedoso modelo de vivienda intergeneracional en Avilés: cinco mayores de 65 años compartirán servicios comunes en un edificio de Villalegre por cada menor de 35
- Las pocas habitaciones libres vuelan': Avilés inaugura un agosto repleto, entre peregrinos y una oleada de turistas nacionales
- Esta es la previsión del Principado para Avilés: un emplazamiento 'estratégico' para la inversión industrial