Gozón se prepara para la gran explosión festiva de agosto

El concejo de Gozón se adentra en una de las semanas más intensas y festivas del calendario estival, marcada por una sucesión de eventos singulares que combinan tradición, cultura y entretenimiento. Entre los principales atractivos destacan el prestigioso Torneo de Tenis Playa, que hoy disputa su final, el festival musical Luanco al Mar y el populoso Carnaval de verano. A todo ello se suman las tradicionales romerías de la comarca, con celebraciones en Heres y San Martín de Podes.

Hoy se disputa la final del Torneo de Tenis Playa de Luanco, considerado único en el mundo por celebrarse sobre la arena de la playa en bajamar, un enclave excepcional en La Ribera. A escasos metros del arenal, cruzando la ribera hacia el muelle, arranca esta misma semana el festival "Luanco al Mar". La programación de este año incorpora música para todos los públicos y un reconocimiento a figuras destacadas del panorama artístico. El 8 de agosto, antes del concierto inaugural, se rendirá homenaje en una ceremonia íntima al músico y productor Manolo Díaz, referente en la música en español y figura muy querida en la villa. Esa misma noche actuará el grupo "Pignoise", que abrirá el ciclo de conciertos con pop rock.

El segundo día del festival, el sábado 9, estará especialmente dedicado al público familiar con el espectáculo infantil "La Granja de Zenón". Por la noche, llegará el turno de "ABBA The New Experience", una propuesta musical que recrea con fidelidad los grandes éxitos del mítico grupo sueco. El domingo 10 será uno de los días más esperados del cartel: subirá al escenario el violinista Ara Malikian, reconocido internacionalmente por su virtuosismo y carisma escénico. Finalmente, el lunes 11, el humorista Joaquín Pajarón pondrá la nota cómica a la velada y, como broche de oro, Rozalén ofrecerá su único concierto en Asturias este verano.

El Carnaval de verano, una de las fiestas más emblemáticas y concurridas de Luanco, se celebrará el 14, cuando tendrán lugar las actividades infantiles por la tarde, seguidas por la gran noche de disfraces. En esta edición, la temática sugerida para los disfraces es el universo hippie.

La explosión festiva se traslada a las parroquias del entorno con las Fiestas Sacramentales de San Jorge de Heres el fin de semana y, en San Martín de Podes, del 8 al 10 de agosto se celebrarán las fiestas de San Lorenzo, que terminarán en la localidad el 16 con San Roque.