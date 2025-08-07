Ley de segunda oportunidad en Asturias: un castrillonense consigue que le "libren" de una deuda de 172.139 euros

Un hombre de Castrillón, representado por "Repara tu deuda abogados", consiguió la exoneración de una deuda de 172.139 euros. El hombre ha sido beneficiario de la ley de la Segunda Oportunidad, un mecanismo legal que permite a particulares y autónomos cancelar total o parcialmente sus deudas cuando se encuentran en situación de insolvencia y no pueden hacer frente a sus obligaciones económicas. El exonerado cayó en diferentes adicciones que le llevaron a pedir diferentes créditos que no pudo devolver llegando a una situación de sobreendeudamiento.