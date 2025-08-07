Mafalda Cardenal, actúa el sábado en el Songs for an ewan day: "Me inspira el desamor y lo que gusta es la música escrita con verdad"

En el verano que Malfalda Cardinal terminó Administración de Empresas, la alicantina tuvo que decidir entre quedarse en un oficina o cumplir su sueño: ser cantante. Su sueño se hizo realidad a través dela viralización de un vídeo de Tik Tok. Ahora cumple dosaños haciendo pop, con influencia de country, folk y rock. Tras varios singles con mucho éxito, tocará el sábado 9 de agosto en el Song for an Ewan day.

-Por segunda vez al Songs for an Ewan Day: ¿Nervios?

-Me parece una maravilla. Es verdad que el año pasado tampoco sabía a lo que iba, porque no había visto nunca nada igual. Es superfamiliar, me parece como muy bonito. Viene, de hecho, familia a verme, que me hace ilusión. Y es muy guay porque es así como un bosque iluminado.

-¿Y cómo es estar tan cerca del público?

-Pues es también muy especial, al final... Yo siempre digo que, obviamente, pues cantar delante de muchísima gente es una locura. Pero cuando estás tan cerca, siendo así como más pequeñito, yo creo que la gente como que lo siente más, ¿no? De alguna manera, a mí siempre me hace mucha ilusión, me gusta mucho vivir así esa dualidad.

-¿Y qué relación tiene con Salinas?

-Pues me encanta, tengo muchas amigas que veranean allí. A mí me encanta el norte. Asturias patria querida, la verdad. O sea, yo lo amo con todas mis fuerzas.

-Y, ¿cómo empezó en la música?

-Pues ayer justo iba pensando en el AVE y empecé a escuchar audios míos de hace, no sé, igual tenía 15 años. En ese momento, todavía no me habían roto el corazón, entonces pues me lo inventaba. Luego ya me lo rompieron de verdad y mis canciones empezaron a ser buenas. Yo empecé a escribir canciones para mis amigas por sus cumpleaños. Porque nunca sabía qué regalarles, porque es algo como superdifícil. Y entonces de repente fui cogiendo el hábito de escribir.

-¿Cuándo fue el momento en el que pensó dedicarse a la música?

-Pues yo saqué una canción que se llama "Tu fan" en 2023. Y para mí era la mejor canción que había escrito nunca. También era un poco trágica porque hablaba otra vez de un gran desamor. La subí, la verdad que sin ningún tipo de expectativa, porque en aquel entonces las baladas tampoco se escuchaban tanto. De repente e explotó en México, sobre todo. La gente empezó a escuchar mi música.

-Entonces, el desamor es su inspiración?

-El desamor de corazón roto. Pero aparte también es que las canciones sean de verdad. Pienso que la gente con lo que más conectas es con lo que está escrito de verdad.