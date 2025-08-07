Las mujeres emprendedoras de Asturias denuncian dificultades para conseguir financiación por "desconfianza" de los bancos

El emprendimiento no es cosa de jovencitos que se lanzan al mercado con ideas geniales ni disruptivas. Ni mucho menos. Según las estadísticas, la mayoría de quienes emprenden tienen más de 35 o 40 años y experiencia laboral por cuenta ajena o proceden de equipos de investigación. Este es, en líneas generales el perfil de los emprendedores asturianos que acuden en busca de ayuda al Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado (CEEI), según explicó su directora, Cristina Fanjul, durante su intervención en los cursos de La Granda.

En el caso de las empresas tecnológicas, no llega al 15% las lideradas por mujeres, una tasa que llega al 25% en el caso de que participen en los equipos directivos.

Donde sí hay mayor presencia femenina es en los ámbitos de la salud y la biotecnología, que puede llegar al 35%, pero en startups relacionadas con la digitalización, las tasas caen en picado.

El curso "Las mujeres en el siglo XXI. Emprender no tiene edad", de los Cursos de La Granda, arrancó con un análisis de los programas y ayudas de los ayuntamientos de Avilés, Oviedo y Gijón, además del Principado. En este panel intervinieron la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, Leticia González, concejala de Gobierno de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, y Carla Álvarez Sanjurjo, directora general de Promoción del Empleo del Ayuntamiento de Gijón.

A continuación se abordó la formación desde edades tempranas hasta la Universidad, con la participación de Irene Díaz Rodríguez, Vicerrectora de Investigación de la Universidad de Oviedo; José Antonio Vega, director del área de Transferencias de Metodologías de Valnalón; Dulce Mariño, profesora de Economía del IES Número 5 de Avilés; Alba Ferrero, mentora de Genyus School-Movimiento Future Minds; y Lucía González Cuesta, fundadora y consejera delegada de Allande Starts, un proyecto de divulgación científica itinerante en zonas rurales. La directora del curso, Montaña Rodríguez-Ovejero, los definió a todos ellos como "agentes de transformación" por su papel

La Vicerrectora de Investigación señaló que la Universidad de Oviedo tiene más de 200 grupos de investigación, de los que 43 son de ingeniería y solo siete están liderados por mujeres. En la rama de Ciencias de la Salud, pese a que el alumnado es mayoritariamente femenino, hay 22 grupos de investigación y solo en ocho hay liderazgo femenino.

"Solo avanzando en liderazgo, podremos avanzar en emprendimiento femenino. Y va a ser muy difícil emprender sin utilizar la Inteligencia Artificial, que resuelve de forma sencilla muchos problemas, abarata costes y optimiza procedimientos", aseveró.

A partir de ahí, comenzó el relato de las experiencias personales de emprendedoras y las dificultades que se han encontrado para emprender y las que sufren aun cuando sus empresas están consolidadas. También coincidieron en la importancia del asociacionismo para apoyarse unas en otras ante las dificultades del día a día.

Así, un segundo panel se centró en el emprendimiento en las distintas etapas de la vida. Las intervinientes fueron Cristina Fanjul, directora de CEEI Asturias; Begoña Fernández-Costales, consejera delegada en Bego Costa Africa & Worldwide y presidenta de FEDA (Federación de Empresarias y Directivas de Asturias); Azahara González, intraemprendedora y consejera delegada de Sialtrónica; Vanesa Álvarez, intraemprendedora y gerente en el hospital Ribera Covadonga Gijón, y Elena Arnaiz Ecker, emprendedora en gestión del talento de Oviedo Emprende.

El siguiente espacio se centró en las barreras que se encuentran las mujeres en los distintos sectores económicos. Las protagonistas fueron Elvira Pérez, directora de Algama y presidenta de Mujeres de Empresa de Asturias (MdE) en el sector de la cultura; Azucena Rivas, secretaria de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), de agricultura; Patricia Escobar, emprendedora y fundadora de Mondo Manzana- Joyería Orgánica; y Rocío Cachero, cofundadora y consejera delegada de Dogram, centrada en la industria.

Todas las mujeres coincidieron en las dificultades que encontraron tanto para iniciar sus proyectos como para su desarrollo: la financiación bancaria y la conciliación. Si bien emprender se convierte en un proyecto vital cargado de ilusión, el miedo y la inseguridad están presentes desde antes incluso de tomar la decisión de lanzarse al mercado, para lo que hace falta formación y ayuda. Todas las ponentes coincidieron en que Asturias cuenta con suficientes recursos para afrontarlo.

Sin embargo, uno de los grandes retos es conseguir financiación bancaria. "Hay menos confianza del sector financiero para proyectos liderados por mujeres, cuando somos más perseverantes y nuestro índice de negocios fallidos es inferior", lamentó Elvira Pérez.

Nieves Roqueñí, presidenta del Puerto de Gijón; Eva PANDO, directora de la Fundación Caja Rural de Asturias; Henar Muñoz, cofundadora de Bioquochem- gestora de innovación de la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria- ISPA - FINBA, y doña Carmen De Andrés, presidenta de la empresa CYTSA, plantearon el emprendimiento con visión a largo plazo.

Marta Pérez, directora de Valnalón se encargó de la clausura con una conclusión: emprender es una actitud, y no tiene edad.