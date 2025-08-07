Pompas de jabón y cine para los más pequeños en Castrillón
PELAYO MÉNDEZ
Castrillón
Mañana, viernes, 8 de agosto, el Patronato Municipal de Actividades Culturales de Castrillón ofrece la proyección gratuita del clásico de Charles Chaplin "El chico". La película se podrá ver a partir de las 22.15 horas en un lateral de la fachada del Valey Centro Cultural. El sábado, la compañía "Pompas y Pompones" representará el espectáculo "Un viaje por Jabón" en el parque Juan de Austria de Raíces Nuevo desde las 19.30 horas. El acceso será libre. Esta obra forma parte de la programación de Asturies Cultura en Rede. La semana que viene se interrumpe la oferta cultural por coincidir con días festivos.
