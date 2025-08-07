Queda desierto el contrato de gestión ganadera de San Agustín

El Ayuntamiento de Avilés ha dejado desierto el contrato de gestión ganadera del próximo Certamen de Ganado de San Agustín, el que se celebrará en el pabellón de La Magdalena entre los próximos 24 y 28 de agosto. La razón que figura en el expediente publicado en la plataforma de contratación pública es que ninguna empresa había "presentado ofertas". Mientras, desde el Ayuntamiento se asegura que no es que "no hubiera empresa interesada, es porque presentó mal la documentación". Y añadieron: "Hay otros procedimientos para solucionarlo y estamos con ello". El Ayuntamiento también indica que la resolución de este primer lote "irá rápido", es decir, que el Certamen no corre peligro.

La "gestión ganadera" forma parte del primero de los cinco lotes en que se ha repartido la organización del Certamen de San Agustín. Según recogen las bases oficiales, este lote es el de "la organización de todas las actividades ganaderas realizadas durante el certamen y vigilar por el cumplimiento de la normativa en materia pecuaria, higiénica y bienestar animal durante todo el certamen".

La "gestión ganadera" también va de la evaluación de la documentación aportada por las ganaderías y el requerimiento de subsanación si fuera preciso. "En caso de que el ganado preinscrito supere los amarres del pabellón, el adjudicatario se encargará de seleccionar aquellas reses que sean de mejor calidad, estableciendo criterios que sean lo más objetivos posibles y procurando que todas las ganaderías participen con alguno de sus animales. Esta selección debe ser motivada". El resto de los lotes sí que fueron adjudicados: instalaciones, limpieza, vigilancia y suministro de paja. El valor estimado del contrato supera los 55.000 euros.