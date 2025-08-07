Ver para creer en Avilés: detenida una madre por conducir ebria (con su hija y dos amigos a bordo, todos menores) y chocar contra cuatro coches
La arrestada, que fue interceptada en la calle Fuero de Avilés, duplicaba la tasa de alcoholemia
Detenido un avilesino de 29 años por robar medicamentos y un sello húmedo en el centro de salud de Sabugo
Ver para creer. La Policía Local detuvo esta pasada madrugada en la calle Fuero de Avilés a una avilesina de 48 como autora de un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol y colisionar contra cuatro vehículos estacionados. Y no solo eso, la arrestada, que duplicó la tasa máxima de alcoholemia (0,57 y 0,51 miligramos de alcohol por litro de aire espirado), llevaba en el vehículo a tres menores: a su hija y dos amigos de ésta, que fueron devueltos a sus progenitores.
No fue la única intervención relacionada con la alcoholemia de los agentes. A las 21.15 horas, en la avenida del Aluminio fue detenida una avilesina de 44 años como autora de un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, al arrojar una tasa de 1,02 y 1 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.
Asimismo, los agentes municipales lograron idetnficiar a un avilesino de 29 años que había robado varios medicamentos y un sello de un médico colegiado en el centro de salud de Sabugo. El presunto autor del robo se había llevado los efectos al descuido y había abandonado el lugar por una ventana. Se le acusa de un delito leve de hurto.
