Víctor Rossy, de "Malmö 040": "Nunca hemos estado en un festival tan íntimo"

"Malmö 040" son cinco amigos del colegio de Barcelona, que en sus canciones, como encima del escenario, demuestran su complicidad. El grupo de renombre de pop rock es otro de los elegidos para tocar el sábado en el festival de salinas. Victor Rossy, uno de los cantantes y vocalistas del grupo, le ha concedido una entrevista LA NUEVA ESPAÑA.

-¿Ganas para la primera vez en el Songs for an Ewan Day de Salinas?

-La verdad es que nos han hablado muy bien. Tenemos compañeros que han tocado ahí, que nos cuentan que es un festival distinto, pero que la gente siempre está muy arriba y que es increíble. Tenemos muchas ganas de ir porque nunca hemos estado en un festival tan íntimo.

-¿Y tienen alguna sorpresa preparada para el concierto?

-Tenemos un par de colaboraciones preparadas, la verdad. Pero poco más puedo decir. Puede ser que sea con compañeros que actúan ese día.

-¿El nombre del grupo qué pretende transmitir?

-Tiene un significado muy importante, nosotros antes de hacer música hacíamos skate. Para darle honor a nuestro inicio de amistad y para darle el respeto que se merece, dijimos vamos a ponerle Malmö, que es una ciudad muy skater, donde siempre nos ha gustado ir a patinar. Así el nombre siempre va a acompañar lo que empezó, que en los inicios, que no éramos un grupo de música, sino el grupo de amigos.

-¿Y siguen practicando skate ?

-Lo hemos ido dejando, la verdad, porque ya nosotros somos mayores, ya la espalda no daba más y al final tampoco te creas tú que éramos excesivamente buenos, así que dijimos, mejor nos dedicamos a otra cosa.

-¿Qué destaca del disco, aparte de la identidad, el nuevo sonido, de "Cuándo éramos felices sin saberlo"?

-A nivel anecdótico, haciendo este disco, al final uno cuando hace un disco está muchos años preparando aunque no se vea, pues empezamos en 2023 y lo publicamos en 2025. Pues tuvimos un valle de inspiración y nos fuimos como una semana a componer y no nos salió nada. Fue bastante catastrófico el hecho de sentir que no salen las cosas y luego la semana siguiente, individualmente, a cada uno nos salieron un montón de canciones que al final nos ayudaron a dar este último estirón, pero sí que sufrimos un poquito en algo que nunca nos había pasado.

-¿Y cuándo prevén que va a salir el siguiente disco o single?

-El siguiente disco, hasta el 2027 nada, seguro. Nos gustaría sacar un single en octubre o así. Pero de momento nos apetece mucho ir a Asturias porque en el norte es por donde nos gusta más girar.

